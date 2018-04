CL-floppande RB Salzburg nu i EL-semi: deras bästa prestation någonsin

“Energidryckslaget” Salzburg från den Österrikiska ligan har sedan sommaren 2005 haft namnet RB Salzburg och kvitterat ut 10 biljetter till CL-kvalet tack vare fina prestationer med 8 mästartitlar som kronan på verket. 6 av 10 gånger har laget stupat i sista och avgörande kvalrundan – exempelvis mot Malmö FF sensommaren 2014.

Det verkar finnas ett spöke. Eller att det verkar ha lagt sig en förbannelse över laget RB Salzburg, eller “FC Salzburg” som europas fotbollskonfederation föredrar att skriva. Hur är det möjligt att missa CL-gruppspelet med så många försök och med just den storsponsorn i ryggen?

Som vi alla förmodligen vet är Champions League en bakdörr till Europa League. Lag som slås ut en bit in i CL-kvalet får ny chans i Europa via Europa League och treorna i CL-gruppspelet slussas in i EL-slutspelet. Salzburg har 9 säsonger (inklusive den pågående) i Europa League där resan startade i Champions League.

Men även i Europa League har Salzburg ofta stött på patrull. Ofta ut tidigt. Som bäst har laget nått åttondelsfinal – en (!) gång. Men den här våren har det hänt något. Salzburg slog ut tyska storklubben Dortmund i åttondelen för att sedan slingra sig förbi Serie A:s ligatrea Lazio i kvarten. Nu väntar franska ligafyran Marseille i semifinalen (26 april + 3 maj).

Är det en ketchupeffekt vi ser och att Salzburg kommer orka hela vägen till guld? Energidryck på vägen dit borde åtminstone inte vara det stora problemet.

***

Salzburgs facit i CL och Europa League (hette UEFA-cupen förut) säsong för säsong…

Epoken då CL-kvalet bestod av 3 kvalomgångar och Europa League hade en utslagsrond (omgång 1) i huvudtävlingen innan gruppspelet…

2006–07: förlust i q3 –> EL: förlust i omgång 1

2007–08: förlust i q3 –> EL: förlust i omgång 1

2008–09: inget CL. EL: förlust i omgång 1

Epoken då CL-kvalet består av 4 kvalomgångar och Europa League inleds med gruppspel…

2009–10: förlust i q4 –> EL: förlust i sextondelen

2010–11: förlust i q4 –> EL: ej vidare från gruppspelet

2011–12: inget CL. EL: förlust i sextondelen

2012–13: förlust i q1, därmed helt slutspelet i Europa

2013–14: förlust i q3 –> EL: förlust i åttondelen (mot Basel)

2014–15: förlust i q4 (mot MFF) –> EL: förlust i sextondelen

2015–16: förlust i q3 (mot MFF) –> EL: nådde ej gruppspel

2016–17: förlust i q4 –> EL: ej vidare från gruppspelet

2017–18: förlust i q3 –> EL: klart för semifinal (mot Marseille)

***

Vad tror ni läsare? Har Salzburg en tränare (Marco Rose) som har lyckats knäcka den berömda nöten som innebär EL-guld? Eller blir det ett spanskt lag som vanligt (läs: Det Andra Madrid) som får lyfta pokalen mot skyarna onsdag kväll den 16:e maj?