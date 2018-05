Långläsning: Djurgårdens tränarkarusell på 2000-talet & sparkas Özcan snart?

Ska Özcan sparkas snart eller inte? Det är väl en fråga som många i Djurgårdsland ställer sig och efter förlusten borta mot BP på Grimsta under söndagen. Klart att frågeställningen är befogad. Även i Djurgårdens styrelse och ledning borde dessa tankar finnas och den som är ytterst ansvarig för att ha gett tränaren ett kontrakt vill förmodligen slippa se tränaren få sparken.

Det var inte bara tränaren Özcan som var ny i Djurgården inför säsongen 2017. Även Kim Källström som kritade på för 2 säsonger som senare visade sig vara 1+1 säsonger, dvs 1 säsong och ytterligare en om bägge parter ville. Men Kim valde att avsluta sin proffskarriär. Gick ganska bra under 2017 för Djurgården: 53 poäng vilket var nytt klubbrekord under 16-lagsallsvenskan.

Efter 2017 försvann snudd på hela det mittfältet som bar laget på axlarna: Kim Källström centralt och yttrarna Mange Eriksson och Othman El Kabir. Nu mot BP hade Djurgården spelarna Haris (lång skadefrånvaro), Walker, Ulvestad (ny) och Ring (ny). Walker lirade mycket med Kim centralt under 2017 men har i år inte haft speciellt mycket förtroende och det har varit mycket Karlström istället.

Om Djurgårdens knackiga start på 2018 är tränarrelaterat eller sportchef-relaterat är en bra fråga. I den bästa av världar borde Özcan ha fått ihop detta i princip helt nya 4-mannamittfält och haft laget i tabelltoppen men så är det inte. Djurgården är tabelltia och det är närmre till nedflyttning (Superettan) än till SM-guld.

Hur skall det nya mittfältet kunna lyfta laget mot tabelltoppen och i bästa fall en europaplats? Blir det Özcan eller någon annan som kommer att sköta detta framöver? En genomgång av Djurgårdens inledningar i Allsvenskan varje säsong på 2000-talet kan kanske skvallra om det Özcan sitter kvar säsongen ut eller om han får lämna under VM-uppehållet.

Genomgången nedan försöker att hålla sig till 8 första omgångarna – för att bli så jämförbart som möjligt med läget i år efter 8 omgångar.

SÄSONGEN 2001

Djurgården inledde med 2 förluster, sedan några kryss och hade tabellraden 1–5–2 efter 8 omgångar. Laget bytte även spelsystem från 3–4–3 till 4–3–3 i början av säsongen. Tränarduon Åkeby/Lukic blev kvar säsongen ut och norpade en andraplats som gav en Europabiljett där man mötte Shamrock Rovers, FC Köpenhamn och Bordeaux under hösten 2002.

SÄSONGEN 2002

Tabellraden var 3–3–2 efter 8 omgångar och tränarduon Åkeby/Lukic var med hela resan och ordnade både SM-guld och cupguld (magisk final mot AIK på Råsunda) och tog laget ganska långt i europa – det tog stopp mot Bordeaux.

SÄSONGEN 2003

Det här året var det som skulle bli “tråkigt” eftersom Djurgården skulle jogga hem Allsvenskan. Tabellraden var 6–0–2 efter 8 omgångar och i den 9:e omgången kom det där klassiska 3–3-derbyt mot AIK när en viss Samuel Ayorinde satte spiken i kistan. Den osannolika upphämtningen från 0–3 till 3–3 var ett faktum. Åkeby/Lukic fixade till slut ett nytt SM-guld men i cupsemin på Stadion blev man utspelade av Assyriska där sändande kanalen fick till en klassisk intervju med Zoran Lukic efter 0–4 i halvtid…

TV-reporter: –Kommer ni vända på detta underläge i andra halvlek?

Zoran Lukic: –Näe, det kommer vi inte.

I CL-kvalet blev det förlust över 180 minuter mot Partizan Belgrad med bortamålsregeln. Hade Djurgården vunnit hade laget i nästa kvalrunda varit Newcastle, vilket stod klart inför returen mot Partizan på Råsunda.

SÄSONGEN 2004 – tränarbyte omgång 12–13

Inför säsongen hade Åkeby (och spelaren Kim Källström) lämnat men Zoran Lukic var kvar. Efter 8 omgångar var tabellraden 2–3–3, där det var 3 förluster och 1 kryss för omgångarna 5–8. Detta följdes upp av 1 seger, 1 kryss och 2 förluster omgångarna 9–12. För de 8 matcherna under omgång 5–12 blev tabellraden 1–2–5. Efter detta sparkades Zoran Lukic och laget tog in Kjell Jonevret som ledde laget omgångarna 13–26 och fixade tabellraden 8–4–2 på de 14 matcherna. Djurgården lyckades norpa den fjärde och sista Royal League-platsen. Djurgården vann även cupfinalen på Råsunda mot IFK Göteborg under den sena hösten.

SÄSONGEN 2005

Efter tabellraden 5–1–2 på 8 omgångar och målsprutan Søren Larsen från Danmark satt Jonevret säkert i båten. Det slutade med ny dubbel: SM-guld och cupguld.

SÄSONGEN 2006 – tränarbyte omgång 20–21

Tabellraden 3–3–2 på 8 första gångarna följdes upp av 6 förlustfria matcher. Därefter började det gå lite knackigt med en 4 förluster och 2 segrar på 6 matcher. Det blev slutet för Jonevrets tid som DIF-tränare. Mellan omgång 20 och 21 kallades den gamle DIF-ikonen Anders Grönhagen in som tränare för de sex avslutande omgångarna på 2006.

SÄSONGEN 2007

Ny tränarduo inför säsongen: “Siggi” & Paul. Det inleddes med en 0–1-förlust mot allsvenska nykomlingen BP på Råsunda. Efter 8 omgångar var tabellraden 4–1–3 och laget hade en teoretisk chans på SM-guld i slutomgången. Men där‚ mot BP (på Stadion), blev det åter igen 0–1 och det blev det “fel resultat” i de övriga matcherna. Men tränarduon blev kvar året ut.

SÄSONGEN 2008 – styrelseförändring aug/sep

Djurgården inledde säsongen med nio raka utan förlust med tabellraden 4–4–0 på de 8 första matcherna (4–5–0 på de nio första) men därefter brakade allt samman. Svidande förlust mot Hammarby med Charlie Davies i laget och mot Kalmar FF på Fredriksskans där Sebastian Rajalakso var lite väl “het på gröten” och blev utvisad och filmad i korridoren när han smällde i en dörr. Efter EM-uppehållet fortsatte de sportsliga motgångarna och laget hade radat upp för många förluster. Kring månadsskiftet augusti–september kom förändringen men inte i tränarstaben utan i styrelsen: ordförande Bosse Lundquist ut och Lars-Erik Sjöberg plockades in.

Djurgården fick sedan ordning på de sportsliga resultaten men kroknade rejält på slutet med fem (!) raka förluster omgångarna 26–30. Därefter stod det klart att tränarduon inte fortsätter under 2009.

SÄSONGEN 2009 – tränarstabförändring omgång 12–13 (uppehållet)

Djurgården tog in “Damtränaren” Andreé Jeglertz och Zoran Lukic som ny tränarduo. Efter 8 omgångar var tabellraden den mindre uppfriskande läsningen 2–1–5. Efter 10 omgångar hade ytterligare 2 förluster bokförts så att tabellraden var 2–1–7. Under sommaruppehållet mellan omgångarna 12 och 13 valde Djurgården att skicka iväg Zoran Lukic och ta in Steve Galloway. “Damtränaren” blev kvar säsongen ut men blev ej kvar till 2010. Många minns väl Djurgårdens kvalspel mot Assyriska i slutet av 2009: Assyriska spelade ut Djurgården efter noter på “Jallavallen” och vann med 2–0 (men borde ha vunnit med mer) och Djurgården lyckades parera med 2–0 hemma på Stadion vilket gav förlängning där “Magic Jonson” nickade in segermålet i förlängningen.

I slutet av 2009 ordnades ett extra årsmöte där finansmannen Tommy Jacobson lovade X antal miljoner kronor för att stötta klubben om han valdes in som ny ordförande.

SÄSONGEN 2010

Wass & Banda fick förtroendet inför säsongen att bli ny tränarduo och nappade. I maj valde klubben att komplettera tränarduon med en manager i form av Stefan Alvén. Efter 8 omgångar var tabellraden 2–2–4 (precis som nu år 2018). Därefter kom två raka segrar i omgångarna 9–10 där 10:e matchen var ett derby mot AIK som Djurgården vann. Säsongen i sin helhet blev aldrig något att skryta över men tränarduon hade förtroendet hela året.

SÄSONGEN 2011 – tränarstabförändring omgång 6–7

Redan mellan omgång 6 och 7 hände det grejer. Efter 6 omgångar var tabellraden katastrofala 0–1–5 och managern Stefan Alvén avgick efter hot och ersattes omedelbart av Magnus Pehrsson (MFF:s nuvarande tränare). Wass sparkades och Banda blev kvar som tränare men MP hade huvudansvaret. Efter 8 omgångar var tabellraden 1–2–5. Det blev precis som året innan en medioker säsong men man slapp kvala sig kvar som år 2009.

SÄSONGEN 2012

Här hade Magnus “MP” Pehrsson största förtroende. Manager och huvudtränare hela säsongen från början till slut. Efter 8 omgångar var tabellraden 2–3–3. Det blev en förändring under säsongen då Hammarby slet hårt i Carlos Banda vilket ledde till att mellan omgång 14 och 15 när Banda försvann fick Martin Sundgren hoppa in som ny assisterande till MP.

SÄSONGEN 2013 – tränarbyte tidigt i maj (cirka omgång 7–9)

Efter 1 poäng på 7 omgångar och “päronmatchen” (DIF–Mjällby) såg det inte särskilt bra ut. Efter 8 omgångar var tabellraden 1–1–6. Precis som nästan 2 år tidigare var det sådant som bara inte ska förekomma (hot) som låg bakom förändringar. Magnus Pehrsson lämnade efter i princip 2 år på posten. Nu skrotades managerrollen och delades upp i två separata roller. Den första tillsattes direkt och det var Anders Grönhagen som blev sportchef. Hur den nya huvudtränaren kritade på får väl anses vara en modern klassiker: Anders Grönhagen och Per-Mathias Högmo hade en förbaskat lyckad natt ihop, vilket såklart inte skall misstolkas.

Högmo körde på säsongen ut och Djurgården hade gjort sin poängmässigt bästa säsong hittills under 16-lagsallsvenskan: 44 poäng. Laget lyckades dock inte vinna finalen i Svenska Cupen.

SÄSONGEN 2014

Pelle Olsson tog över som ny huvudtränare och fick en flygande start med tabellraden 3–4–1 efter 8 omgångar och det enda som hände med tränarstaben var att Högmos radarpartner Martin Foyston lämnade för en återförening (i Norges landslag). 43 poäng blev det för säsongen och tanken var väl att denne Pelle Olsson skulle bli en “Sveriges Alex Ferguson” när det gäller att sitta kvar på posten i mängder av år?

SÄSONGEN 2015

Säsongen inleddes knackigt med förlust–kryss–förlust, men därefter radades segrarna upp på löpande band. Efter 8 omgångar var tabellraden 5–1–2 och säsongen blev riktigt bra med nytt poängrekord: 51. Pelle Olsson hade nu suttit 2 hela säsonger i rad på huvudtränarposten och inget skulle väl kunna få bort honom?

SÄSONGEN 2016 – tränarbyte omgång 16–17

För tredje säsongen i rad är det Pelle Olsson som mönstrar Djurgårdens startelva i den allsvenska premiären. Det har inte hänt sedan åren 2001–2003 med Åkeby & Lukic. Bästa möjliga start med 3 raka segrar och därmed 9 av 9 möjliga poäng. Skulle Djurgården ta SM-guld nu? Nja. Så lätt skulle det inte bli.

Efter de tre raka segrarna i början av 2016 skulle det bli ytterligare 13 matcher där det blev 11 (!) förluster och endast 2 segrar. Efter 8 omgångar år 2016 var tabellraden 4–0–4. Pelle Olsson fick därefter sparken mellan omgång 16 och 17 efter att kort tid innan fått förlängt. Tabellraden efter att Pelle Olsson fick sparken: 5–0–11.

In kom Mark Dempsey som ersättare för Pelle Olsson och räddade kvar laget med tabellraden 9–1–4 för de 14 matcherna.

SÄSONGEN 2017

Åter ny tränare (nu har jag tappat räkningen!) och denna gången föll valet på Özcan vars CV handlar mest om det Syrianska som han kämpat så beundransvärt för i så många år och tog upp till Allsvenskan. Kim Källström lämnade den schweiziska ligan för att återförenas med Andreas Isaksson i Djurgården och efter 8 omgångar var tabellraden 4–2–2 även om starten var lite knackig med en smått generande förlust mot Sirius. Säsongen avslutades med nytt poängrekord för Djurgården i 16-lagsallsvenskan: 53. 2 poäng mer än gamla rekordet (51) från 2015 med Pelle Olsson

SÄSONGEN 2018 – ingen förändring i tränarstaben efter 8 omgångar

Özcan kvar som tränare och tog Djurgården till final i Svenska Cupen men i Allsvenskan har det gått sisådär utan exempelvis Kim Källström på mittfältet. Tabellraden efter 8 omgångar är 2–2–4 och laget är på 10:e plats. En cupfinal (på torsdag 10:e maj) och fyra ligaomgångar återstår innan VM-uppehållet tar vid.

***

En summering av all text ovan uppdelat på säsongerna då Djurgården inte har eller har sparkat tränare kommer här…

De åren då Djurgården INTE sparkat tränare och poängsumma samt antal förluster efter 8 omgångar

2001: 8p, 2 förluster

2002: 12p, 2 förluster

2003: 18p, 2 förluster

2005: 16p, 2 förluster

2007: 13p, 2 förluster

2008: 16p, 0 förluster

2010: 8p, 4 förluster (efter ekonomisk kris)

2012: 9p, 3 förluster (Hammarby slet i Banda)

2014: 13p, 1 förlust

2015: 16p, 2 förluster

2017: 14p, 2 förluster

De åren då Djurgården HAR sparkat tränare och poängsumma samt antal förluster efter 8 omgångar

2004: 9p, 3 förluster (tränarbyte efter 12 omgångar)

2006: 12p, 2 förluster (tränarbyte efter 20 omgångar)

2009: 7p, 5 förluster (tränarbyte efter 12 omgångar)

2011: 5p, 5 förluster (tränarbyte efter 6 omgångar) – alla 5 förlusterna innan tränarbytet.

2013: 4p, 6 förluster (tränarbyte efter cirka 5–7 omgångar) – i princip alla förluster innan tränarbytet.

2016: 12p, 4 förluster (tränarbyte efter 16 omgångar)

Djurgårdens facit i år…

2018: 8p, 4 förluster – tränaren sitter kvar.

Under de 11 säsonger där tränare inte sparkats har det varit 0–2 förluster i 9 av fallen. En gång med 3 och en gång med 4 förluster. Det hör därmed till ovanligheten att tränaren sitter kvar säsongen ut efter 3–4 förluster. År 2010 hade Djurgården inlett med att få tillskott från Tommy Jacobson och att sparka en tränare var inte riktigt att tänka på i det finansiella läget.

När man granskar statistiken för de 6 säsongerna då Djurgården har sparkat en tränare är det oftast 4–6 förluster på 8 omgångar eller inför de tränarbyten som skedde tidigare än så.

***

Av tränarkarusellen åren 2001–2017 att döma får Özcans position på tränarposten anses vara klart diskuterbar och beroende av kommande matchernas resultat. Djurgårdens spelschema inför VM-uppehållet:

10/5 – cupfinal (mot MFF), hemma

13/5 – Dalkurd, hemma

17/5 – Örebro, hemma

24/5 – Göteborg, borta

27/5 – Sirius, borta

VM-uppehållet startar efter att Djurgården har spelat 12 omgångar och därefter är det inga allsvenska matcher för laget 28:e maj till och med 7:e juli. Den 8:e juli tar Djurgården emot Norrköping hemma på Kompisvallen – med eller utan Özcan som huvudtränare?

***

Vad tror ni läsare utifrån denna långläsning och statistik? Sparkas Özcan innan eller under VM-uppehållet eller får han fullt förtroende säsongen ut?