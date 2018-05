Hammarby = MFF + Blåvitt (nästan)

Nu har Allsvenskan tagit paus för att det vankas fotbolls-VM i Ryssland där Sveriges första match spelas måndag den 18:e juni och det är Sydkorea som är motståndare. Det är faktiskt bara tre veckor kvar nu. Det är nära. Och redan nu på lördag spelar Sverige sitt första av två genrep.

Några intressanta observationer för att illustrera hur bra serieledaren Hammarby har presterat…

Hammarby – 11 matcher, 26 poäng

Malmö FF – 12 matcher, 15 poäng

Göteborg – 11 matcher, 13 poäng

Hammarby – 26 poäng (29 om nästa match blir seger)

MFF + “Blåvitt” – 28 poäng

…och detta är också intressant:

Hammarby – 11 matcher, 26 poäng

Trelleborg – 11 matcher, 11 poäng

BP – 11 matcher, 10 poäng

Dalkurd – 11 matcher, 5 poäng

Hammarby – 26 poäng

Nykomlingarna – 26 poäng

***

När det gäller Djurgården har laget efter 4 raka allsvenska segrar faktiskt fler poäng efter 12 omgångar i år än under förra året (18p på 12 omgångar), då med bland annat Kim Källström och Mange Eriksson som inte är kvar i år.

Under 2000-talet har Djurgården bara tre säsonger i Allsvenskan med MER än 20 poäng efter 12 omgångar:

2003: 25p –> blev SM-guld

2005: 26p –> blev SM-guld

2015: 22p –> plats 6

Vid SM-guldet 2002 hade Djurgården 19 poäng efter 12 omgångar.

Djurgårdens allsvenska facit efter att ha haft 20p vid 12 omgångar:

2001: 20p –> plats 2

2006: 20p –> plats 6

2007: 20p –> plats 3

Djurgårdens “skitsäsonger” då? Efter 12 omgångar såg det ut så här:

2008: 17p –> plats 12

2009: 11p –> plats 14

2010: 15p –> plats 10

2011: 11p –> plats 11

2012: 13p –> plats 9

Hur brukar Djurgården prestera under 15 första respektive 15 sista omgångarna? Snittet är 19,0 poäng för 15 första och 22,1 poäng för 15 sista under säsongerna 2008–2017. 6 gånger har Djurgården presterat bättre på hösten, 2 gånger lika bra under våren och hösten och 2 gånger bättre på våren än hösten.

Av denna statistik att döma ser det ut som att Djurgården med stor sannolikhet kommer att sluta på plats 2–6 för årets seriespel.

***

Några önskemål från er läsare gällande statistik att ta del av kommande dagarna?