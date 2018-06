Efter VM:s första match: "Ryssland till åttondel & Saudiarabien utslaget"

VM:s första match av de totalt 64 stycken var värdlandet Ryssland mot Saudiarabien. 5–0 blev det till ryssarna. Med statistiken i ryggen som jag levererade nyligen i bloggen (bläddra bakåt bland inläggen) så innebär det följande:

85% sannolikt att Ryssland redan nu är klart för åttondelen

88% sannolikt att Saudiarabien redan nu kan börja fundera på vilken mat det ska bli på resan hem

Mycket ska till för att Ryssland ska åka ur och att Saudiarabien ska gå till åttondelen.

***

Nu är det “bara” 63 matcher kvar av detta VM. 1 down – 63 to go. Finalen spelas söndag 15:e juli.

De fyra sista matcherna…

Semi 1: tisdag 10 juli

Semi 2: onsdag 11 juli

Brons: lördag 14 juli

Final: söndag 15 juli

***

Skriv gärna ut detta blogginlägg och sätt upp på kylskåpsdörren.