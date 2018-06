Efter Sveriges seger mot Sydkorea: 85% chans till åttondelsfinal

Med anledning av Sveriges premiärseger i detta VM blir det såklart fokus på just det i detta inlägg. Av någon märklig anledning är den första matchen i VM-gruppspelet extra viktig när det gäller resultatet. En seger i premiärmatchen är ingen garanti för att gå vidare till åttondelen, men med tanke på hur det har sett ut i de totalt 80 premiärmatcherna i VM 1998–2014 kan man tillåta sig att skruva upp sina förhoppningar rejält.

I dessa 80 premiärmatcher i VM 1998–2014 har 20 slutat med kryss och resterande 60 har slutat med att ena laget vunnit (och andra förlorat). Av dessa 60 matcher har 51 av vinnarna – hela 85% – visat sig gå vidare till åttondelen.

***

Efter att 7 av 8 grupper har spelat klart omgång 1 står det klart hur det gått för de deltagande länderna…

Premiärsegrare: Ryssland, Uruguay, Iran, Frankrike, Danmark, Kroatien, Serbien, Mexiko, Sverige, Belgien och England. 0–2 ytterligare segrande lag tillkommer från grupp H. 11–13 premiärsegrande lag blir det. Det innebär att med stor sannolikhet kommer 9,35–11,05 (låt oss säga 9–11) av dessa lag hamna i åttondelsfinalerna. 2 av dessa 11–13 lag borde åka ut.

Vilka lag missar åttondelen? Vad tror ni läsare?

Premiärförlorande lag: Egypten, Saudiarabien, Marocko, Australien, Peru, Nigeria, Costa Rica, Tyskland, Sydkorea, Tunisien och Panama. 0–2 ytterligare förlorande lag tillkommer från grupp H. 11–13 premiärförlorande lag blir det. Det innebär att med stor sannolikhet kommer 9,68–11,44 (låt oss säga 10–11) av dessa lag lämna VM direkt efter gruppspelet. Åtminstone 1 av dessa 11–13 lag borde undvika att åka bli utslaget redan innan slutspelet.

Vilket lag klarar sig till åttondelen? Vad tror ni läsare? Eller blir det mer än 1 lag denna gång?

***

Missa inte Sveriges nästa match i VM: Sverige–Tyskland.

Lördag (23 juni) med avspark klockan 20:00 på TV4, C More Fotboll och C More Stream. Medhavd dryck och tilltugg serveras. Annars är chansen god att “lokala krogen runt hörnet” visar matchen på storbilds-TV eller projektorduk XXL.

Kommer Sverige att skriva ny fotbollshistoria på lördag?

Tips: ni som har Boxer – zappa in till TV4 HD (kanalplats 64) för bättre bild än med vanliga TV4 (kanalplats 4).