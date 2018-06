12% chans att Tyskland når åttondelsfinal – detta krävs för att det skall inträffa

Sverige–Tyskland på lördag kväll och denna gång är det ett väldigt speciella förutsättningar efter resultaten i premiäromgången. Sveriges seger innebär 85% chans att nå åttondelen och Tysklands förlust innebär 88% risk att missa åttondelen.

Samtidigt har vi det omvända: det finns trots allt 15% risk att Sverige missar åttondelen och 12% chans för tyskarna att nå åttondelen. Och det är dessa 12 procent som detta blogginlägg kommer handla om. Vad är det som resultatmässigt kommer krävas?

En titt på de 12 procent av länderna som “rest sig från askan” (läs: premiärförluster) i VM 1998–2014 ger följande bild:

Tabellen ovan: Seger +1/2/3/4 innebär målskillnaden i respektive seger.

De 12 procenten är 7 stycken fotbollsnationer. 5 gånger har det behövts dubbla segrar (6 poäng) och 2 gånger har det räckt med kryss och sedan seger (totalt 4 poäng). Men det får aldrig bli förlust i resterande två matcherna.

Tysklands resterande program i gruppen är:

23 Juni 2018 kl 20.00 >> Tyskland – Sverige (TV4 & C More Stream)

27 Juni 2018 kl 16.00 >> Tyskland – Sydkorea (SVT & C More Stream)

Vinner Sverige på lördag är det, precis som “Granen” sade till media, i princip “Tschüss” för Tyskland då tyskarna bara tre poäng finns kvar i potten.

I de 5 senaste världsmästerskapen, som är jämförbara med nuvarande (32 lag, 8 grupper och så vidare) har det spelats 40 gruppspel. Så här många gånger har det andraplacerade laget haft följande poängskörd efter färdigspelat gruppspel…

0–2 poäng: aldrig

3 poäng: 1 gång (1998, Chile med tre raka kryss, 2 kryssmatcher i omgång 1 i gruppen)

4 poäng: 15 gånger

5 poäng: 11 gånger

6 poäng: 10 gånger

7 poäng: 3 gånger

8–9 poäng: aldrig

Sveriges grupp (Grupp F) inleddes som bekant inte med två kryssmatcher i omgång 1 som ni alla säkert har stenkoll på. Därmed är det ej samma förutsättningar som för Chile som gick vidare 1998 med rekordlåga 3 poäng.

***

Kastar in en repris på nyttig grafik över hur stor andel av lagen som går vidare till åttondelen efter premiärseger (det gröna) och hur stor andel av lagen som missar slutspelet efter att åkt på stryk i premiärmatchen (det röda):

***

Ytterligare en grafik i repris:

Tyskland har mer eller mindre alltid tagit sig vidare till slutspel. Åtta raka åttondelsfinaler har det blivit och dessutom vinster i samtliga av dessa. Tar denna svit slut under detta VM eller håller sviten i sig? Återstår att se…

***

Vad tror ni läsare? Fixar Tyskland avancemang till åttondelen? Eller skickar Sverige ut Tyskland via en historisk seger på lördag?