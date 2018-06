Inför Sverige–Mexiko & Tyskland–Sydkorea idag 16:00 – alla inbördes möten (tabell)

Idag 16:00 är det samtidig avspark för de två avslutande matcherna i Sveriges grupp. Som det flesta kanske redan vet så kommer Sverige vid seger, oavsett segerresultat, att krångla sig förbi Mexiko i tabellen och då kommer Sveriges tabellposition (1 eller 2) att avgöras hur Tyskland presterar mot Sydkorea.

Inför dagens möte med Mexiko rullar jag ut tabellen över samtliga inbördes möten mellan länderna.

Som vi ser i tabellen ovan så är det Sverige som vunnit den hittills enda tävlingsmatchen som var för 60 år sedan i hemma-VM 1958.

***

Tyskland–Sydkorea då?

Jo, där har det varit tre möten tidigare:

Möte 1 – 1994 Tyskland vann med 3–2 (VM)

Möte 2 – 2002 Tyskland vann med 1–0 (VM)

Möte 3 – 2004 Sydkorea vann med 3–1 (träning)

Sydkorea har alltså 2 stycken uddamålsförluster och vunnit den enda träningsmatchen. Upp till er läsare att avgöra på förhand om Sydkorea är en förväntad slagpåse eller “knepig rackare”. Vad tror ni?

***

Så sänds matcherna:

Sverige–Mexiko: SVT 1, SVT Play & C More Stream

Tyskland–Sydkorea: SVT KK, SVT Play & C More Stream

(SVT KK = Kunskapskanalen)

Ni som har TV-apparater med “Twin Tuner” kan kolla på Sverige-matchen i fullskärm och samtidigt se Tyskland-matchen ljudlöst i en liten ruta i ena hörnet.