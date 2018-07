Inför Sverige–England: alla inbördes möten & Englands VM-facit

Dagens kvartsfinal mellan Sverige och England i VM blir 28:e gången som lagen möts i officiella landskamper. Därför kan det vara av stort intresse att kolla tillbaks på de 27 första mötena och en viss Zlatan är senaste målskytt mot England. Kanske kan det ändras i dagens kvartsfinal?

Så här ser det ut för samtliga möten lagen emellan…

Och så här ser det ut för endast tävlingsmatcher…

Mellan första tävlingsmatchen 1908 och den andra är det hela 80 år. Hur stor relevans den där OS-matchen har idag år 2018 kan verkligen diskuteras och därför som jag ordnat tabellrader för inbördes möten både med och utan OS-mötet 1908.

Räknat på enbart möten i modern tid har Sverige ett svagt övertag på England och man ser hur små marginalerna är. Det har aldrig varit mer än ett enda mål i målskillnad i mötena under modern tid. Med tanke på hur jämnt det varit i alla tävlingsmatcher vore det inte helt omöjligt att vi får se förlängning och kanske även straffläggning senare idag. Förhoppningsvis avgör Sverige innan full tid och fullbordar kopieringen av VM94 med att gå åtminstone till semifinal.

En annan sortering av intresse för inbördes möten är denna…

Detta visar hur svårt England har haft mot Sverige efter 1937. Endast en seger för England. I summeringen ovan bör det påpekas att “hemmamatchen” i EM 1992, där Sverige vann, inte är med i tabellen. England har det inte lätt mot Sverige på bortaplan.

Jämför med hur det gått för Sverige mot England i England…

Den där statistiken är inte lika trevlig, men det är å andra sidan när England har hemmaplan.

***

Summeringen av inbördes möten är att vi ser det klassiska fenomenet “borta bra men hemma bäst”. Samt det klassiska att Sverige är tungviktaren i lite mer modern tid. Under de senaste 15 mötena (sedan 70-talet) har Sverige vunnit 5 matcher, kryssat 8 gånger och förlorat 2 gånger.

***

Slänger även in en tabell i repris – Englands facit i alla fotbolls-VM:

Sedan guldet vid hemma-VM 1966 har laget varit långt ifrån hur en tungvikare bör vara. Bara i VM 1990 som laget har presterat i nivå med en stornation. I övrigt är det nästan bara dyster läsning. England har bara vunnit två kvartsfinaler i VM: 1966 och 1990. Nu har England ett gyllene läge att vinna sin tredje kvartsfinal – men det lär nog inte en viss Janne tillåta.

Apropå VM-facit – en repris på Sveriges facit:

Sverige har 3 vinster i kvartsfinaler. Ett svagt övertag för svensk del.

***

Matchen Sverige–England startar klockan 16:00 svensk tid med SVT 1 som sändande kanal men går även att kolla på via SVT Play och C More Stream.

En ny svensk klassisk framgång idag?