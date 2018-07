En titt på Europas dominans i VM-semi efter femte gången med bara europeiska lag

Förmodligen har de flesta av er läsare noterat att det var 6 europeiska och 2 sydamerikanska lag i kvartarna samt att endast europeiska lag gick vidare till semifinalerna. Detta innebär att VM-guldet går till en europeisk nation – och först när de återstående fyra matcherna har spelats vet vi svaret.

Efter en granskning av samtliga VM (1930–2018) kan följande diagram över Europas skapas:

1950, 1974 och 1978 spelades inga semifinaler då upplägget var annorlunda. Av den anledningen har Topp 4-nationerna valts att representera de fyra platserna för semifinalerna.

De 21 VM-slutspelen innebär 84 semifinalplatser varav 12 är “motsvarande semifinal”. Så här många semifinalplatser har respektive konfederation lagt vantarna på:

Europa – 60 st (71,4%), senast 2018

Sydam. – 22 st (26,2%), senast 2014

Nordam. – 1 st (1,2%), senast 1930 (USA)

Asien – 1 st (1,2%), senast 2002 (Sydkorea)

Noterbart är att Afrika ännu inte fått se ett av sina lag i en semifinal. Ska det bli redan nu i nästa VM (2022)? Eller 2026? Ännu senare? Vad tror/hoppas ni läsare på?

***

Gällande världsranking för lagen i semifinalerna i detta pågående VM är följande…

Belgien: 3

Frankrike: 7

England: 13

Kroatien: 20

Följande avsparkstider (svensk tid) och sändande kanaler gäller för ovan nämnda lag…

Tisdag 10 juli kl 20.00 >> Frankrike – Belgien (SVT1, SVT Play & C More Stream)

Onsdag 11 juli kl 20.00 >> Kroatien – England (TV4, C More Fotboll & C More Stream)

…därefter väntar följande:

Bronsmatch – lördag 14 juli kl 16.00 (TV4, C More Live & C More Stream)

Finalmatch – söndag 15 juli kl 17.00 (SVT1, SVT Play & C More Stream)

***

Vilket lag tror ni läsare vinner VM och varför?