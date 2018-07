Statistiken: fördel Kroatien i VM-finalen

Frankrike är det bättre laget på världsrankingen i dagens VM-final, men sett till VM-statistiken är det fördel Kroatien. Så ni läsare ska inte bli allt för förvånade OM Kroatien vinner. Allt detta med stöd för samtliga åtta senaste VM 1986–2014 där upplägget varit identiskt med årets VM: gruppspel med 3 matcher och därefter åttondel, kvartsfinal och semifinal innan finalen.

FAKTA #1 som talar för Kroatien

Från 8 senaste VM har ett semifinallag med 4 dagars förberedelse vunnit finalen hela 6 gånger. Endast 2 gånger har ett lag med 5 dagars förberedelse vunnit finalen (Italien 2006 och Tyskland 2014).

Frankrike spelade sin semi 10:e juli och har haft 5 dagars förberedelse. Kroatien spelade sin semi den 11:e juli och har haft 4 dagar på sig att förbereda och lyssna på “NU JÄVLAR”-CD:n.

FAKTA #2 som talar för Kroatien

Den sportsliga prestationen inför finalen talar för Kroatien. Ur de 8 senaste VM har finallaget med bäst total målskillnad fram till finalen vunnit guldet 7 gånger. Kroatien står på +7 (12–5) och Frankrike på +6 (10–4). För slutspelsmatcherna räknas inte straffläggningsmål in.

6 av 8 gånger har mästarlaget haft bättre tabellrad än finalmotståndaren i gruppspelet. Kroatien hade 3–0–0 denna gång medan Frankrike endast hade 2–1–0.

När det gäller målskillnad i gruppspelen har mästarlaget varit bättre 6 gånger, lika 1 gång och sämre 1 gång än sin finalmotståndare. Kroatien hade +6 (7–1) medan Frankrike hade +2 (3–1).

***

Finalresultat sedan 1986…

1986: 3–2, Argentina–Västtyskland

1990: 1–0, Västtyskland–Argentina

1994: 0–0 (str: 3–2), Brasilien–Italien

1998: 3–0, Frankrike–Brasilien

2002: 2–0, Brasilien–Tyskland

2006: 1–1 (str: 5–3), Italien–Frankrike

2010: 1–0 (i förlängning), Spanien–Holland

2014: 1–0 (i förlängning), Tyskland–Argentina

De 3 senaste samt 4 av 8 senaste VM-finalerna har slutat oavgjort efter full tid.

6 av 8 gånger har mästarlaget lyft pokalen med “rent lakan” (hållit nollan).

6 av 8 gånger har mästarlaget vunnit med maximalt ett måls marginal.

I de 7 senaste finalerna har vi tittare bjudits på fler än 2 mål endast en gång (1998).

Rent statistiskt talar mycket för en målsnål final.

***

Finalen sparkas igång idag klockan 17:00 och det är SVT1 som sänder. Men det går även att ratta in finalen via SVT Play och C More Stream.

Statistiken talar för Kroatien som mästare – men den garanterar inte att det blir detta utfall.

***

Vilket lag tror ni läsare kommer att vinna finalen?