Efter Allsvenskan omgång 14: Guldchanstabellen uppdaterad

Då var den 14:e omgången av årets Allsvenskan bokförd och vi har fortfarande 4 klubbar med varsin extra match spelad vilket beror på att AIK, Djurgården och Malmö FF fick tidigarelägga en match från europakvalperioden till vårkanten – vilket gjorde att även Sirius har en match mer spelad. Detta innebär att när den 16:e omgången är färdigspelad på kvällskvisten den 6:e augusti så blir det äntligen “ordning & reda” på den kära tabellen.

Nu har vi fått en toppstrid innehållandes X antal lag beroende på vem som tittar på tabellen, men i denna blogg blir det 6 stycken lag, och så här har det sett ut för dessa guldjagande lag sedan seriestarten:

Vi ser i diagrammet ovan att det är tre stycken lag som står på lika många poäng efter 14 omgångar: AIK, Hammarby och Norrköping – 30 poäng var. Bakom kommer Djurgården och Östersund som sedan 8 spelade matcher haft exakt lika många poäng fram till match nummer 14. Återstår att se om Östersund kan fortsätta att leka Följa John med blåränderna även i nästa nästa match (seger krävs).

Är Malmö FF seriesexa med sina 22 poäng? Sundsvall, Kalmar och Örebro kan gå om peta ner MFF till plats 9. Men än så länge är Malmö FF sexa.

Samtliga av dessa sex gulddrömmande lag vann sin respektive match i spelomgång 14…

MFF vs Örebro, borta, 2–1

Östersund vs TFF, hemma, 4–1

AIK vs BP, hemma, 5–1

Djurgården vs Häcken, hemma, 2–1

Hammarby vs Dalkurd, hemma, 4–1

Norrköping vs Elsgsborg, hemma, 1–0

Detta ger oss följande tabell för samtliga lag…

Nu har även Häcken halkat under “golvet” i “korridoren” för den poängsumma som mästarlag har haft som lägst efter 14 spelade matcher i Allsvenskan 1993–2017.

Den stora frågan nu är: vilket av lagen AIK, Hammarby och Norrköping är mest sannolik att se som mästare sent i år efter den 30:e omgången? Det får bloggen återkomma till.

Tidigare i år gällde det att antingen AIK eller Hammarby (men inte Norrköping) kommer att ta guld, med statistiken som grund. Klart är att Hammarby lever farligt efter att ha haft en period med 4 raka matcher utan seger. Endast en gång under 16-lagsallsvenskan som ett lag tagit guld med en svit på 4 raka matcher eller mer utan seger och det var Malmö FF år 2013 med 5 raka utan seger. Med Hammarbys darr på cirkuslinan är det kanske så att AIK får ses som den statistiska favoriten – men det får bloggen som sagt återkomma till.

***

Med tanke på att AIK åter igen tagit poäng har den förlustfria sviten i Allsvenskan förlängts ytterligare. De 12 sista matcherna förra året tillsammans med de 15 hittills i år ger 27 stycken. För 2000-talet är detta en imponerande siffra men dock en bra bit kvar till Malmö FF:s 49 raka (6:e maj 1949 – 1:a juni 1951) som är allsvenskt rekord.

Längsta förlustfria sviterna just nu…

AIK, 27 matcher

Norrköping, 8

Djurgården, 7 (varav 6 segrar)

Östersund, 7 (varav 5 segrar)

Malmö FF, 5

Sirius, 2 (2 segrar)

Hammarby, 2 (varav 1 seger)

Sundsvall, 1 (1 seger)

Det omvända – längsta sviterna utan seger just nu…

BP, 5 (varav 1 kryss)

Örebro, 4 (varav 1 kryss)

Trelleborg, 4 (varav 1 kryss)

Kalmar, 2 (2 förluster)

Häcken, 2 (2 förluster)

Elfsborg, 2 (varav 1 kryss)

Dalkurd, 2 (varav 1 kryss)

Göteborg, 1 (1 förlust)