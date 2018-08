Storklubbarnas titeljakt 2018/19 – läget inför dagens två supercupfinaler

Ikväll spelas inhemska supercupfinalerna nummer 3 och 4 (Tyskland och Spanien) för de 5 bäst rankade ligorna i Europa. Förra helgen spelades de två första (Frankrike och England). Den italienska dröjer dock till en bit in i januari 2019. Vi kan redan här och nu konstatera att de två första titlarna har vunnits.

Inför kvällens två supercupfinaler är det därför av intresse att ta en titt på läget just nu beträffande antal vunna titlar per klubb och hur bästa utfall ser ut samt en genomgång kring vilka tävlingar respektive klubb är med i under den nyligen inledda säsongen 2018–19:

I de två supercupfinalerna hittills har vi kunnat se att Paris SG slog Monaco med 4–0 och Man City slog Chelsea med 2–0.

Kvällens supercupfinalerna är följande…

Avsparkstid 20:30 Eintracht Frankfurt – Bayern München (Tyskland)

Avsparkstid 22:00 Barcelona – Sevilla (Spanien)

Den europeiska supercupfinalen nu på onsdag kväll 15:e augusti blir en uppgörelse mellan vinnarna av CL och EL vilket är Real Madrid mot Atlético Madrid.

Den så kallade “kanalpropagandan” hittar ni som vanligt på tvmatchen.

***

Inför denna säsong har tre lag från tre olika ligor chans på 5 titlar vilket är lättare sagt än gjort att vinna. Även om man heter Real Madrid eller PSG.

Förra säsongen var det Real Madrid och Paris SG som vann flest titlar bland de europeiska storklubbarna med fyra vardera. PSG fixade den inhemska “kvadruppeln”: supercupen, ligan, ligacupen och cupen. Real Madrid vann den inhemska och europeiska supercupen samt klubblags-VM och Champions League.

Förrförra säsongen (2016–17) var Real Madrid ensam med att vinna flest antal titlar, även den gången fyra stycken (europeiska supercupen, klubblags-VM, ligan och Champions League).

***

Stora frågan: någon som tror att vi får se en storklubb vinna hela fem titlar denna säsong? Eller blir det “bara” fyra stycken som mest?

Lilla frågan: vad tycker ni om dessa ligacuper som inte finns i samtliga länder? Borde denna tävlingsform skrotas helt eller borde de länder som inte har tävlingen införa den?