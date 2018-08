Grafiskt: Elfsborg i fritt fall sedan Anders Svensson lade skorna på hyllorna

Elfsborg, Elfsborg… vad gör laget DÄR nere i tabellen just nu? För inte länge sedan vann laget 2 SM-guld och prenumererade på europacupplatser och laget tippades ofta på förhand som ett allsvenskt topplag inför varje säsong. Med en viss Anders Svensson i laget, bör tilläggas.

Men då var då, och nu är nu. Efter att Anders Svensson pensionerade sig från elitfotbollen har Elfsborg fått klara sig utan sin mittfältsjuvel från och med år 2016. Det började skapligt med en femteplats, vilket var ett hack sämre än året innan. Därefter har det fortsatt att gått utför.

Nu i helgen kunde Elfsborg notera sin 9:e – upprepar: NIONDE – förlust på de 17 matcherna som hittills avverkats. 53% av matcherna denna säsong har alltså varit förluster. Laget är nu nere på en 13:e-plats (!) i den allsvenska tabellen.

Så här har det sett ut grafiskt under epoken med Anders Svensson i laget samt efter att han slutade:

Elfsborgs facit med Anders Svensson i laget under hela säsonger sedan 2006:

2006: 1 ––> GULD

2007: 4

2008: 2

2009: 3

2010: 4

2011: 3

2012: 1 ––> GULD

2013: 6

2014: 4

2015: 4

Under dessa 10 hela säsonger placerade sig Elfsborg som sämst fyra under hela 9 säsonger. Det stora bottennappet 2013 blev en 6:e-plats, vilket på den tiden kanske kunde tyckas vara en större missräkning, men klart bättre än fiaskoplaceringen 13 som laget innehar just nu med 13 omgångar kvar av säsongen.

***

Diagrammet ovan visar dock bara Elfsborg på 2000-talet och det framgår att Anders Svensson spelade i Allsvenskan med laget sedan 1997 vilket var lagets comeback-år efter att ha vunnit Division 1 Södra 1996. Ett diagram för Elfsborg i Allsvenskan sedan 1997 ser ut så här:

Det är slående hur Elfsborg presterat i Allsvenskan med och utan Anders Svensson. Det var en ung Anders Svensson i första epoken 1997–2001 där laget kom femma år 2000. Frågan vi aldrig kommer få svar på är hur Elfsborg hade presterat 2001 om Svensson ej hade lämnat för Southampton tidigt under sommaren. Nu blev det en 10:e-plats 2001 som följdes upp av platserna 10, 10 och 9.

Blev en viss uppryckning 2005 när Anders Svensson kom hem under sommaren. Därefter var laget en allsvensk tungviktare 10 år i rad. För att därefter tappa fäste sakta men säkert. Nu efter 17 omgångar säsongen 2018 är Elfsborg som sagt nere på en 13:e-plats vilket är den sämsta placeringen efter att laget flyttades upp från “dåtidens Superettan”.

Inte nog med att Elfsborg är på en 13:e-plats. Laget under, BP på plats 14 (kvalplatsen), har lika många poäng men sämre målskillnad. Risken finns att Elfsborg kan glida ner till den ovissa kvalplatsen den närmsta tiden. För att Elfsborg ska glida ner till direktnedflyttning krävs att Trelleborg och/eller Dalkurd gör enorma uppryckningar – samt att BP ska prestera någorlunda bra.

***

Den stora frågan just nu är såklart: blir det Allsvenskan eller Superettan för Elfsborg nästa år? Och om det blir Allsvenskan – blir det via ett allsvenskt kval? Vad tror ni läsare?