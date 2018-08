AIK har nu 30 raka utan förlust & Kalmar sågade av Djurgården från guldchansen

Skilda världar för de så kallade “tvillingklubbarna” AIK och Djurgården just nu. Medan AIK ångar på i guldstriden och förlängt sin redan imponerande förlustfria svit i Allsvenskan till 30 (!) matcher har Djurgården förnedrats rent sportsligt senaste två matcherna och statistiken visar att laget numera är i princip helt borta från allt vad guldchans heter.

0–5 mot Häcken och 0–2 mot Kalmar. 0–7 över de två senaste matcherna för Djurgården. Snacka om resultatmässig förnedring. Djurgården är statistiskt sett helt borta från guldchansen samt hela 14 poäng bakom serieledande AIK som nu har 30 raka allsvenska matcher utan förlust.

Djurgårdens europadrömmar blir därmed något av följande då CL-kvalplatsen via SM-guld bedöms som helt osannolik:

Sluta på plats 2–3 i Allsvenskan och garanteras en EL-kvalplats

Sluta på plats 4 och hoppas på rätt resultat i Svenska Cupen

Vinna Svenska Cupen 2018–19 (och därmed försvara cupguldet)

Så här ser den så kallade Guldchanstabellen ut just nu efter helgens matcher…

Noterbart är hur detta Elfsborg fortsätter att förlora. Nu är det fem (!) raka förluster och innan dess en oavgjord match. En poäng på sex senaste matcherna. Det börjar verkligen bli dags att räkna med att Elfsborg mycket väl k-a-n hamna på kvalplatsen likt Helsingborg för någon säsong sedan.

***

Ikväll fullbordas den 18:e omgången med följande matcher:

Göteborg – Östersund (19:00 C More Sport)

Hammarby – Örebro SK (19:00 Sportkanalen & C More Fotboll)

Värt att ha i åtanke inför dessa matcher är att Östersund har 10 raka utan förlust (8–2–0) och Hammarby har 5 raka utan förlust (3–2–0). Göteborg har två raka förluster och Örebro har 7 raka utan seger (0–2–5) samt en enda seger på 10 senaste matcherna (1–2–7).