Allsvenska guldchanstabellen nu även med "full pott" för varje lag

Målet med den så kallade “Guldchanstabellen” är att den skall fungera som en karta och kompass för att kunna avgöra vilka lag i Allsvenskan som har chansen och vilka lag som kan räknas bort från SM-guldet. Nu har “full pott” lagts in vilket förhoppningsvis kommer att uppskattas av er läsare.

Inget bortplockat – bara en ny kolumn. Exakt så är den nya versionen av den allsvenska guldchanstabellen. Eftersom de tio mästarlagen säsongerna 2008–2017 har tagit 59–67 poäng blir 59-poängsnivån ett viktigt “streck” i tabellen.

Strecket kläms in mellan lagen som har max 58 poäng eller minst 59 poäng som teoretisk full pott. Just nu är detta streck mellan trion Kalmar/Sundsvall/Djurgården som står på 62 poäng vardera vid enbart segrar säsongen ut – och IFK Göteborg som maximalt kan ha 58 poäng efter de 30 omgångarna för säsongen.

Ju större underlag, det vill säga fler säsonger, desto bättre träffsäkerhet med denna statistik kring poängskörd för ett framtida mästarlag. Det skall mycket till för att ett allsvenskt lag vinner tabellen med 58 eller färre poäng, alternativt 68 eller fler poäng. Det är intervallet 59–67 poäng (1,97–2,23 poäng/match) som gäller där både snittet och medianvärdet är 63,5 poäng vilket är 2,12 poäng/match.

Nu över till nya guldchanstabellen där gårdagens matcher (söndag 26:e augusti 2018) är inkluderade:

Lagen med 18 spelade matcher har 36 poäng kvar att spela om medan lagen som står på 19 spelade matcher har 33 poäng kvar att dagdrömma om. Hammarby med 40 poäng har 36 poäng i sin pott och vid maximal utdelning via 12 segrar blir det 76 poäng på kontot.

***

Längsta obesegrade svit från säsongsstart för mästarlagen 1993–2017: 9 raka matcher (IFK Göteborg 1996 och Malmö FF 2017)

De förlustfria sviterna från säsongsstart av Allsvenskan i år för de 9 bäst placerade lagen som fortfarande har teoretisk att stå på 59 eller fler poäng när säsongen är slut:

AIK: 19 raka (lever)

Hammarby: 9 raka

Norrköping: 3 raka

Malmö FF: 3 raka

Östersund: – (premiärförlust)

Häcken: 1 enda

Djurgården: 2 raka

Sundsvall: 5 raka

Kalmar: – (premiärförlust)

Om AIK vinner SM-guld i år kommer laget att utklassa de gällande längsta förlustfria sviterna från säsongsstart. Om Hammarby istället vinner SM-guld blir det en tangering av gällande rekordet.

***

Kvällens 3 allsvenska matcher som avslutar den 19:e omgången…

19:00 Norrköping – Göteborg (Sportkanalen & C More Fotboll)

19:00 Dalkurd – Hammarby (C More Sport)

19:00 Kalmar FF – Örebro SK (C More Live 2)

Samtliga sänds även på C More Stream.

….sedan är det Man United mot Tottenham med avsparkstid 21:00. Hur mycket Lindelöf-koll vill ni läsare ta del av i bloggen? Några andra önskemål kring Premier League i bloggen?