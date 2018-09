Efter CL-gruppspelet omgång 1 – Messi vs Ronaldo i antal CL-mål totalt sett

Snacka om skilda världar för Messi och Ronaldo denna vecka när omgång 1 av gruppspelet i CL spelades tisdag–onsdag. Ronaldo, mållös, åkte på rött kort efter knappa halvtimmen medan Messi dundrade in sitt “femtioelfte” (läs: åttonde) CL-hattrick. Nu när Messi knappar in på Ronaldos målskörd är det läge att kolla in hur många mål spelarna gjort samt hur utvecklingen sett ut.

Messi tog alltså in 3 mål på Ronaldo denna vecka i Champions League. Istället för att ligga 20 mål efter skiljer det nu “bara” 17 mål. Ronaldos röda kort – det första någonsin (!) i CL för honom – innebär att han missar nästa match vilket är mumma för Messi som får ett gyllene läge att knappa in ytterligare mål-“Messi”-gt.

Så här ser allt ut grafiskt när det gäller målskörden från de bägge anfallsstjärnorna plus Zlatan Ibrahimovic som referens att jämföra med:

Messi har varit något eller några hack bättre än Ronaldo (CR7) när det gäller gruppspelet. Inför denna säsong var det 60 mål på 15 gruppspel för Ronaldo medan Messi stod på 60 mål efter 14 gruppspel. Messis snitt var 4,29 mål/gruppspel medan Ronaldo stod på 4 mål prick per gruppspel. Messis snitt till och med förra gruppspelet är drygt 7 procent bättre.

Det går alltid utmärkt att räkna “mål per match” eller “speltid per mål” men samtidigt gäller det som spelare att ha eller få maximal speltid genom att slippa avstängningar (som Ronaldo nu får känna av), bli bänkad, skadad, sjuk eller andra anledningar.

Zlatans snitt i CL är 2,53 mål/gruppspel. Senaste gruppspelet med Man United drog såklart ner snittet en del. Messi har därmed ett snitt som är cirka 70 procent högre. Ronaldos snitt är nästan 60 procent högre än Zlatans.

Nu över till utvecklingen som visar hur många CL-mål spelarna har haft totalt sett efter varje säsong samt hur det ser ut just nu…

Det mest tydliga är helt klart att Zlatans flytt från PSG satte punkt för hans målfacit i Champions League. Åtminstone hittills. Om Zlatan skulle råka hamna i Real Madrid (nu när Ronaldo har lämnat) eller någon annan toppklubb under januari-fönstret (kanske i egenskap av utlåning) och spela CL-slutspel återstår att se. Men nu ska det inte vara tungt Zlatan-fokus utan istället handa mest om Messi och Ronaldo – därmed åter till dessa två spelare…

Messi har nu gjort 16 mål i premiäromgångarna av de totalt 15 möjliga CL-gruppspelen. Ronaldo står på 14 “premiärmål” efter 16 CL-gruppspelen. Messis snitt är 1,07 medan Ronaldo står på 0,875. Messis snitt är cirka 22 procent högre.

Zlatans snitt? 0,333 (5 mål på 15 premiärer). Med andra ord: långt efter.

***

Vad tror ni läsare? Har Messi en god chans att gå om Ronaldo inom 2–3 säsonger efter Ronaldos flytt från Real Madrid till Juventus? Eller kan flytten till Juventus vara det som Ronaldo behöver för att fortsätta ösa in mål i CL?