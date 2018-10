Efter MFF:s kryss mot Sarpsborg – så mycket har MFF säkrat från UEFA

Det blev 1–1 för Malmö FF borta mot norska Sarpsborg igår i Europa Leagues gruppspel. 190 tusen euro är varje kryssmatch värd och MFF har därmed säkrat ytterligare pengar och den stora frågan är nu hur mycket pengar totalt det bör bli från och med första kvalmatchen i somras.

Malmö FF:s europaäventyr för denna säsong började den 10:e juli borta mot FC Drita i Mitrovica i Kosovo. Då handlade det om CL-kval. I den tredje kvalomgången för CL tog det stopp och äventyret fortsatte i den sista kvalomgången för Europa League där laget tog sig vidare till gruppspelet genom att slå ut danska Midtjylland och nu har skånelaget en seger och ett kryss på tre av sex matcher.

Hela denna resa från 10:e juli har inneburit säkrade stålar från UEFA. Så här mycket handlar det om…

CL-kvalet: 1,14 miljoner euro

EL-kvalet: 0 euro

EL-gruppspel, grundplåt: 2,92 miljoner euro

EL-gruppspel, prestation: 0,76 miljoner euro

Totalt ger detta 4,82 miljoner euro (ca 50,1 miljoner kronor)

Tillkommer gör även den så kallade “marknadspoolen”. För Europa League 2016–17 drog laget med minst Market Pool-summa in 300 tusen euro via denna inkomstkälla. Stora frågan är vad Malmö FF bör håva in och minst 500 tusen euro vore inte orimligt.

Ytterligare inkomstkälla är vilken relativ position respektive lag av de totalt 48 har på klubblagsrankingen för senaste 10 åren. Sämst rankade drar in 71 430 euro (71 430 x 1), medan bäst rankade drar in 3 428 640 euro (71 430 x 48). Exakt var Malmö FF ligger har denna blogg inte grävt i ännu, men det bör bli en summa som kassören med stort nöje bokför.

Marknadspoolen och rankingen räknar vi iskallt med att det handlar om minst 400 tusen euro. Lägre än så bör vara omöjligt.

Nya summan…

Sportsliga prestationerna: 4,82 miljoner euro

Market pool & ranking: minst 0,40 miljoner euro

Totalt: 5,22 miljoner euro, eller cirka 54,3 miljoner kronor

Till detta tillkommer pengar från “krysspotten”. När det spelas kryssmatcher går 190 tusen euro till “krysspotten” som lag med segrar kommer att få dela på. Hur mycket/lite det innebär för Malmö FF:s räkning återstår att se.

***

Om Malmö går vidare till slutspel väntar följande ekonomisk bonus…

Som gruppetta: 0,5 + 1,0 miljoner euro = 1,5 miljoner euro

Som grupptvåa: 0,5 + 0,5 miljoner euro = 1,0 miljoner euro

…och självklart även resultatbonus för matcherna i omgång 4–6 i gruppspelet.

***

Vad tror ni läsare? Hur går det för Malmö FF – blir det avancemang från gruppspelet?