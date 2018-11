Efter CL-omgång 4 av 6: CR7 vs Messi – utvecklingen för antal mål

Messi har missat de två senaste omgångarna i CL-gruppspelet (plus El Clasico och ytterligare en ligamatch) efter skadan han ådrog sig efter knappa halvtimmen hemma på Camp Nou mot Sevilla 20:e oktober i La Liga. Detta har gett Cristiano Ronaldo ett jätteläge att dra ifrån målmässigt i Champions League – men det har “bara” blivit ett mål på 180 minuter. Hur det står sig målmässigt mellan dessa två superanfallare kommer vi till nedan…

Inför denna säsong av Champions League stod det 120–100 i antal mål mellan CR7 och Messi. CR7 ledde alltså med 20 mål. I omgång 1 av gruppspelet drog den mållöse Ronaldo på sig ett rött kort efter knappa halvtimmen och missade den kommande matchen (hemma mot Young Boys). Under dessa två matcher när Ronaldo missade drygt 150 av 180 minuter var det minst sagt “när katten är borta dansar råttorna på bordet”. Messi tryckte in hela 5 mål i de två första omgångarna.

Därefter har det varit ombytta roller: Messi borta två raka matcher och Ronaldo har fått spela maximal tid. De fem målen som Messi hade hämtat in på Ronaldo lyckades Ronaldo inte kontra särskilt bra. Endast ett mål blev det på 180 minuter mot sin före detta klubb United. Nettot blir därmed att efter de fyra första omgångarna har Messi hämtat in 4 mål på Ronaldo under denna säsong – 20 mål bakom inför säsongen har nu minskat till 16.

Messis målrekord i CL är 10 mål under ett gruppspel (hösten 2016) och 8 mål under ett slutspel (våren 2012). Med en riktig kanonsäsong antingen för den pågående eller nästa samtidigt som Ronaldo har rejält med grus i maskineriet kan det bli en väldigt intressant kamp målmässigt. Det k-a-n bli så, det kan även bli att Ronaldo får igång sitt målskytte och Messi har oflyt. Eller något scenario mellan dessa två uppräknade. Hur det blir återstår att se, men vad vi kan konstatera är ställningen just nu:

Referensspelaren, Sverige storstjärna Zlatan, är 57 mål bakom Messi och 73 mål bakom Ronaldo.

Utvecklingen som lett fram till denna totalställning ser ut så här:

För den pågående säsongen leder Messi med 5–1 i mål mot Ronaldo.

***

När det gäller Zlatan är denna matematik intressant:

2,0x Zlatan = 48 mål x 2,0 = 96 mål (Messi står på 105…)

2,5x Zlatan = 48 mål x 2,5 = 120 mål (Ronaldo står på 121…)

3,0x Zlatan = 48 mål x 3,0 = 144 mål (Ronaldo är 23 mål ifrån…)

Skulle vi skapa ett filmkollage med Zlatans samtliga 48 CL-mål skulle vi behöva se om filmen en gång för att närma oss Messis målskörd. För att närma sig Ronaldos målskörd ser vi om filmen men till 50 procent.

Där Zlatan målmässigt är nu, sent 2018, hamnade Messi redan under våren 2012 (6 1/2 år sedan) och Ronaldo gjorde det våren 2013 (5 1/2 år sedan).