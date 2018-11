Statistik inför BP–Etuna idag: hur viktigt är första mötet för dubbelmötet?

Det pågående allsvenska kvalet mellan BP och Eskilstuna inleddes i torsdags med en bortaseger för den allsvenska representanten. Idag söndag kl 14:45 är det avspark för returmötet och BP har hemmaplan samt en 1–0-ledning i bagaget. Hur står sig detta “halvtidsresultat” mot tidigare allsvenska kval på 2000-talet?

För att ta reda på detta behöver alla kvalmöten sedan år 2000 sammanställas. Därefter görs olika sorteringar. Tre olika varianter följer nedan…

KRONOLOGISK ORDNING

Vi börjar lite lätt – från år 2000 till och med pågående kval…

För de 17 dubbelmötena 2000–2017 (inget kval år 2007) ser statistiken ut så här:

Segrar – lag från Allsvenskan: 11 gånger

Segrar – lag från Superettan: 6 gånger

Det innebär att lagen från Allsvenskan har en segerprocent på nästan 65 procent, vilket i princip motsvarar två tredjedelar (2/3).

De allsvenska lagen har som bäst en segersvit på 5 dubbelmöten i rad (2000–2004). Den pågående segersviten innehas av lagen från Superettan med 2 dubbelmöten i rad. Ska den förlängas till 3 eller bryter BP denna svit?

SORTERING 1 – BÄSTA RESULTAT

Eftersom BP vann sitt bortamöte med (AFC) Eskilstuna är det högst relevant att skapa en resultatsorterad tabell:

Endast tre gånger tidigare har de allsvenska lagen vunnit sina bortamöten som kvalen traditionsenligt inleds med. Nu efter BP:s seger i torsdags har de allsvenska lagen vunnit endast 4 av de 18 inledande bortamatcherna. Men vi ser att för åren 2000–2017 har de allsvenska lagen som vunnit sina bortamatcher även vunnit dubbelmötet.

SORTERING 2 – FLEST BORTAMÅL

BP gjorde bortamål. Ett enda. Eller “ett och ett”. Ytterst få allsvenska kvallag gör två eller fler bortamål mot laget från Superettan. Ett (1) bortamål är därför inte fy skam. Så här ser läget ut:

Denna sortering är mycket intressant. Här ser vi att vid 12 av 17 tillfällen år 2000–2017 har de allsvenska lagen gjort åtminstone ett bortamål och för dessa 12 dubbelmöten har de allsvenska lagen vunnit 10 av 12 gånger.

***

En summering av sorteringarna 1 och 2 kan sammanfattas med att det mer eller mindre står klart redan nu att BP kommer att vinna dubbelmötet med “E-tuna”. Åtminstone om statistikboken får tala.

Men det är inte klart förrän domaren blåser i visselpipan efter totalt 180 minuter speltid. Något av lagen kommer att stå där som vinnare, alternativt blir det förlängning ifall E-tuna ordnar ett 1–0-resultat så det blir 1–1 totalt.

***

BP har tidigare spelat allsvenska kvalmöten, men då som representant från Superettan, och vunnit bägge. 2006 vann BP med 4–1 (2–0 hemma & 2–1 borta). 2008 vann BP med 1–1 (0–0 hemma & 1–1 borta) där bortamålsregeln avgjorde.

***

Första matchen i dubbelmötet kunde följas på TV12 i torsdags kväll. Returen i eftermiddag kommer inte att visas i TV12. Det är C More Fotboll som gäller. Utöver den klassiska TV-tekniken går det även att streama matchen via C More på nätet.