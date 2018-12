Diego Simeones A Madrid-defensiv i La Liga VS Barca & Real Madrid

Med facit i hand – vilken julklapp A Madrid fick något i förskott 2011! Dagen innan julafton klev argentinaren Diego Simeone, med förflutet i klubben som spelare, in som ny huvudtränare. Statistiken med Simeone talar för sig själv: grym defensiv och norpade ett ligaguld framför ögonen på Barca & Real Madrid.

Så här har defensiven sett ut för Atletico Madrid jämfört med de två tungviktarna Barcelona och Real Madrid på 2000-talet…

Sedan Simeones första hela säsong som A Madrid-tränare (2012–13) har laget släppt in 18–31 mål per säsong under sex hela säsonger med ett snitt på 25,5 mål per säsong. Under de senaste fem säsongerna har laget aldrig släppt in fler än 30 mål per säsong samtidigt som lokalkonkurrenten Real Madrid aldrig har släppt in färre än 30 mål per säsong för samma period.

Så här ser det ut för 2012–13 –> 2017–18 (6 säsonger) för de fem tungviktarna…

A Madrid: 18–31 insläppta/säsong, 25,5 i snitt.

Barca: 21–40 insläppta/säsong, 31,5 i snitt.

R Madrid: 34–44 insläppta/säsong, 39,5 i snitt.

Valencia: 32–65 insläppta/säsong, 48,33 i snitt.

Sevilla: 45–58 insläppta/säsong, 51,33 i snitt.

A Madrid: 153 insläppta mål på 228 matcher –> 0,67 i snitt

Barca: 189 insläppta mål på 228 matcher –> 0,83 i snitt

R Madrid: 237 insläppta mål på 228 matcher –> 1,04 i snitt

Valencia: 290 insläppta mål på 228 matcher –> 1,27 i snitt

Sevilla: 308 insläppta mål på 228 matcher –> 1,35 i snitt

Sevilla har alltså släppt in mer än dubbelt så många mål som A Madrid senaste sex säsongerna. A Madrid har släppt in 19 procent färre mål än Barca samt 35 procent färre mål än Real Madrid.

***

Pågående säsongen efter 15 omgångar jämfört med de sex hela senaste säsongerna…

A Madrid: 10 insläppta mål –> 0,67 i snitt (6 senaste: 0,67) –> oförändrat

Barca: 19 insläppta mål –> 1,27 i snitt (6 senaste: 0,83) –> försämring

R Madrid: 19 insläppta mål –> 1,27 i snitt (6 senaste: 1,04) –> försämring

Valencia: 12 insläppta mål –> 0,80 i snitt (6 senaste: 1,27) –> förbättring

Sevilla: 16 insläppta mål –> 1,07 i snitt (6 senaste: 1,35) –> förbättring

Diego Simeone och hans män fortsätter att visa upp en imponerande defensiv genom att behålla den redan goda defensiven med 0,67 insläppta mål per match.

Samtidigt har både Real Madrid och Barca släppt in förhållandevis många mål hittills denna säsong jämfört med 6-årssnittet. Valencia och Sevilla har ryckt upp sig en hel del.

***

Frågan är vilken argentinare i La Liga som är den mest imponerande: tränaren Diego Simeone eller spelaren Leo Messi i Barca? Vad anser ni läsare?