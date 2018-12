Man United på väg mot ett superfiasko i PL: 29 insläppta mål (21 matcher kvar)

Det började ju så bra för Mourinho i Man United: bättre defensivt facit i PL än under de senaste 6 säsongerna. Andra säsongen blev det snäppet bättre defensiv. Men den här säsongen har inletts med ett totalt dunderfiasko – redan 29 insläppta med 21 matcher kvar att spela. Hur skall denna säsong sluta? Det ser onekligen inte bra ut…

Direkt över till statistiken & ögonen på bollen – så här många mål har Man United släppt in varje säsong (38 omgångar/säsong) i Premier League på 2000-talet:

Hittills har Man United släppt in 1,71 mål i snitt per match. Inför denna pågående säsong ser vi 19 säsonger (staplar) som har en summa på 636 insläppta mål över 722 matcher vilket ger 0,88 insläppta mål per match.

Denna säsongsinledning med 1,71 insläppta mål per match är cirka 94 (!) procent mer än snittet (0,88) för de alla de 722 PL-matcherna under de 19 senaste säsongerna.

OM detta snitt 1,71 håller i sig så kommer Man United att ha släppt in cirka 65 mål denna säsong i ligan. 20 fler än under sämsta säsongerna på 2000-talet.

För att United ska undvika att tangera/överträffa värstingsäsongerna med 45 insläppa mål krävs det 0–15 insläppta mål totalt för de 21 återstående matcherna, då 16 insläppta innebär en tangering och 17+ insläppta ger en överträffning.

***

Finns det någon läsare som ens törs hoppas att United skall hålla nollan i resterande 21 matcher denna säsong av Premier League för att ordna en anständig målkolumn?

Finns väl i princip bara tre lösningar för United nu…

1 – Mourinho får visa var skåpet skall stå.

2 – Mourinho “får foten”, men vem skall ta över?

3 – Värva defensiva pjäser med klass.

Punkterna 1 och 2 är genomförbara när som helst på säsongen, medan punkt 3 kräver halvtidsfönstret (januari 2019). Relativt nyligen bekräftades det att januari-fönstret för PL öppnar första januari och stänger butiken klockan 23 (GMT) den sista januari.

***

Så vad tror ni läsare? Hur många insläppta mål blir det för Man United denna säsong?