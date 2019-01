Efter Juventus supercuptitel – så ser pokalchanserna ut just nu

Ronaldos Juventus drog den längre stickan igår vid den italienska supercupen i Qatar. Gattuso och hans män hade oflytet att dra den något kortare. Därmed dags för en ny titt på topplistan över flest titlar för de europeiska storklubbarna.

Juventus vann supercupen mot Milan med 1–0 efter att en viss Ronaldo gjorde matchens enda mål efter drygt en timmes spel. Målet var Ronaldos 16:e för säsongen vilket innebär att Superportugisen nu står på 589 gjorda mål i tävlingsmatcher för klubblag på seniornivå. Nu ska det inte bli en djupdykning i Ronaldo VS Messi, men däremot kan det flikas in att Ronaldo står på 589 och Messi på 575 – vilket gör att det skiljer 14 mål.

Så här ser topplistan ut just nu för storklubbarnas titeljakt denna säsong…

***

Ni som kastade ett öga på inbördes statistik inför supercupen kanske vill se en uppdaterad sammanställning. För er som missade eller önskar bekvämlighet kan det också vara trevligt att ta del av den uppdaterade summeringen. Här kommer den…

Vad säger man? Juventus har sju raka segrar och har släppt in endast ett mål under de fem senaste matcherna mot Milan. Även om Milan är “skadat gods” just nu jämfört med hur det varit tidigare i klubbens historia så är det ändå ett strongt facit av Juventus.

***

Juventus kan förmodligen räkna med åtminstone 2 titlar denna säsong: supercupen (vunnen) och ligan (goda chanser). Återstår att se hur det blir med cupen och Champions League. Milan kan mer eller mindre glömma ligan och kvar är endast cupen då laget missade Europa League:s slutspel.

***

När tror ni läsare att Milan återfår sina muskler och kan ses som en storebror istället för lillebror till Juventus?