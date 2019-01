Efter PSG:s 9–0-kross: så står sig segern i modern tid i Topp 5-ligorna

Guingamp bjöd inte upp till särskilt mycket kamp. Det är väl vad man kan sammanfatta det hela med. PSG vann med hela 9–0 på sin hemmaborg i den franska huvudstaden. Med tanke på den stora segersiffran är den stora frågan – hur står sig denna seger mot de största segrarna i ligaspelet i de fem toppligorna på 2000-talet?

Faktum är att detta är inte ett nytt rekord för Topp 5-ligorna utan “endast” en tangering av “Zlatan-PSG:s rekord” från mars 2016, då på bortaplan och mot Troyes istället för Guingamp som motstånd. Den gången gjorde Zlatan Ibrahimovic 4 mål (varav ett hattrick på cirka 11 minuter) och 1 assist av lagets 9 mål. Edinson Cavani stod för 2 mål och 1 assist.

Den här gången, 18:e januari 2019, lyckades Cavani göra ett hattrick, men inte lika snabbt som Zlatans för knappt 3 år sedan. Cavani behövde cirka 16 minuter. Något fjärde mål blev det dock inte. Även Mbappé gjorde hattrick. Brassen Neymar fick nöja sig med två mål.

PSG har nu stått för bägge av de två största segermarginalerna – 9 mål – i ligamatcher för Topp 5-ligorna från och med säsongen 2006–07 som undertecknad granskade. Detta innebär de 12 senaste säsongerna plus den pågående.

Dock så är inte PSG:s 9–0-segrar rekord i antal gjorda mål för det segrande laget. Det rekordet står Real Madrid för efter 10–2-segern i strax innan julafton 2015, men den segern gav “bara” 8 måls segermarginal.

***

Så här har de största segrarna per säsong sett ut i Topp 5-ligorna sedan 2006–07 (endast bästa segern per säsong räknas & minst 7 måls marginal)…

Frankrike

9–0 B – 2015/16 – PSG vs Troyes (Zlatan: 4 mål, Cavani: 2 mål)

9–0 H – 2018/19 – PSG vs Guingamp (Mbappé: 3 mål, Cavani: 3 mål)

8–0 H – 2017/18 – PSG vs Dijon

7–0 B – 2016/17 – Monaco vs Metz

Både Troyes och Guingamp låg på sista plats, dvs 20, i franska ligan inför PSG:s 9–0-segrar.

Spanien

10–2 H – 2015/16 – Real Madrid vs Rayo Vallecano

9–1 H – 2014/15 – Real Madrid vs Granda

8–0 H – 2011/12 – Barcelona vs Osasuna

8–1 H – 2010/11 – Real Madrid vs Almeria

7–0 H – 2007/08 – Real Madrid vs Valladolid

7–0 H – 2013/14 – 3 gånger (Barca 2x, A Madrid 1x)

England

9–1 H – 2009/10 – Tottenham vs Wigan

8–0 H – 2012/13 – Chelsea vs Liverpool

8–0 H – 2014/15 – Southampton vs Sunderland

8–1 H – 2007/08 – Middlesbrough vs Man City (Isaksson i Citys kasse)

7–0 H – 2013/14 – Man City vs Norwich

Tyskland

8–0 H – 2014/15 – Bayern München vs Hamburg

8–0 H – 2016/17 – Bayern München vs Hamburg

9–2 H – 2012/13 – Bayern München vs Hamburg

8–1 B – 2010/11 – Bayern München vs St Pauli

8–1 H – 2007/08 – Werder Bremen vs Bielefeld

7–0 B – 2013/14 – Bayern München vs Werder Bremen

7–0 H – 2009/10 (B München), 2011/12 (B München) & 2018/19 (Dortmund)

Italien

7–0 B – 2013/14 – Inter vs Sassuolo

7–0 B – 2010/11 – Udinese vs Palermo

7–0 H – 2006/07 – Roma vs Catania

7–0 H – 2014/15 – Inter & Juventus varsin seger

7–0 H – 2017/18 – Juventus vs Sassuolo

***

För granskningsperioden har varje lag i 20-lagsligorna börjat närma sig 500 spelade matcher. I tyska ligan är det 425–426 spelade matcher per lag. Med så många spelade matcher totalt för dessa fem ligor och därmed tusentals chanser att leverera förkrossande segrar så ger det ett bra perspektiv för hur imponerande det är med 9–0 även om motståndet redan har “gett upp säsongen”.

***

Återstår att se om något av lagen från Topp 5-ligorna kan bräda PSG med en 10–0-seger eller ännu bättre framöver.