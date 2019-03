Juves förlustfria svit i ligan denna säsong sprack – men inte Ronaldos ligasvit

Efter 27 raka utan förlust i ligan för Juventus denna säsong blev det 0–2 borta mot Genoa i den 28:e matchen idag (17 mars 2019). Cristiano Ronaldo satt inte ens på bänken för sitt “Juve”. Därmed påverkade inte denna förlust super-portugisens egen förlustfria svit i ligaspelet som står kvar vid 39 raka spelade matcher.

Det hela började efter Real Madrids förlust med 0–1 hemma mot Villarreal den 13:e januari 2018. Ronaldo spelade hela den matchen. Men därefter har Ronaldo aldrig förlorat en enda ligamatch som han har haft speltid i och därmed kunnat dra sitt strå till stacken för att att påverka.

Första förlustfria ligamatchen i den 39 matcher långa sviten ägde rum den 21:a januari 2018 och det var 7–1-segern hemma mot Deportivo la Coruna. Ronaldo svarade för 2 mål och 1 assist i den segern. Sedan har det rullat på. Så här står sig Ronaldos supersvit mot Messis 39 första förlustfria matcher i den 48 matcher långa sviten:

Det är relativt jämnt skägg mellan dessa två superstjärnor. Messi har ett litet övertag för assister och spelmål, men Ronaldo har ett litet övertag i straffmål och speltid per mål.

Hade Ronaldo fått hoppa in i slutskedet av förra ligamatchen då han nötte bänk i 90 minuter hade sviten vuxit från 39 till 40, men med försämrat målsnitt såklart.

Oavsett om man håller Messi eller Ronaldo högst så är dessa två spelare i en klass för sig. Imponerande statistik!

***

För Messis del är hans pågående förlustfria svit i ligaspelet 15 matcher. Han har gjort 17 mål (varav 3 på straff) och 7 assist vilket ger 24 poäng. Totalt har Barca i sin helhet svarat för 35 mål (2,33 gjorda mål per match). Messis poängskörd motsvarar alltså nästan 69 procent av lagets totala målskörd. Messis målsnitt är 1,13 alternativt 75 minuter och knappt 39 sekunder speltid per mål under denna förlustfria svit i La Liga.

Återstår att se hur lång denna förlustfria svit för Messis del blir. 33 ytterligare krävs för att tangera de 48 raka han tidigare varit med om.