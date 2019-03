Inför Norge–Sverige ikväll: en titt på inbördes möten i modern tid

Ikväll 20.45 är det avspark för EM-kvalmatchen Norge–Sverige och en av flera intressanta saker är hur de inbördes mötena har sett ut. Med tanke på att nationerna spelat över 100 landskamper mot varandra genom åren fokuserar vi på nutid – alla resultat sedan 1990-talet, samt när senaste förlusten på norsk mark ägde rum.

Så här har det gått i de 11 landskamperna hittills med start vid 90-talet:

Sverige har 4 segrar och Norge har 2. Ingen egentlig tävlingsmatch för de listade kamperna då Carlsberg Cup lite elakt nog kan kallas för “Kalle Anka Cup”.

Nu blir det den första tävlingsmatchen mellan länderna i modern tid och då kanske inte träningsmatcherna spelar så stor roll mer än att man känt och klämt på varandra. Men ändå visst intresse för träningsmatcherna.

Sedan 90-talet har Sverige aldrig förlorat borta mot Norge. Så här ser det ut med landskamperna på norsk mark sedan Norges senaste vinst mot Sverige:

Matchen sänds på TV4, TV4 HD, C More Live och C More:s stream. Kickoff 20:45, försnacket innan kan också vara av intresse.

Ni som tar in kanalerna via marknätet och pröjsar för ett kanalpaket hos Boxer hittar TV4 HD på kanalplats 64. Vanliga (lågupplösta) fyran finns på kanalplats 4.