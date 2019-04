Allsvenska hemmapremiärerna 2019: näst högsta publiksiffran i modern tid

Totalt dök det upp nästan 188 tusen åskådare totalt fördelat över de 16 hemmapremiärerna av årets upplaga av Allsvenskan. Det innebär en ökning av den totala publiknoteringen med inte långt ifrån 10 procent jämfört med förra årets hemmapremiärer. Räcker dock inte till nytt rekord – däremot blev det en hedersam näst högsta notering i modern tid.

Rekordet sattes i Allsvenskan 2017 – nästan 208 tusen åskådare. Det var då som IFK Göteborg tog emot Malmö FF på “Stora Ullevi” och drygt 32 tusen åskådare dök upp. Varför inte göra den arenan till IFK Göteborgs hemmapremiärarena och alltid låta någon av storklubbarna komma på besök för att maximera publiksiffran? Djurgården hade nyligen signat Kim Källström vilket satte extra fart på biljettförsäljningen till hemmapremiären – nästan 27 tusen åskådare dök upp. Ja, det var några axplock av minnen från rekordpremiären år 2017.

Sedan kom år 2018. Djurgården tappade cirka 10 tusen åskådare i sin premiär då det inte fanns någon “Kim Källström 2” som dragplåster. IFK Göteborg tappade drygt hälften av sin hemmapremiärpublik på grund av flytten till “Lilla Ullevi”. IFK Norrköping tappade rejält. Från cirka 208 tusen år 2017 till cirka 172 tusen år 2018. Det blev ett rejält tapp: en nedgång med hela 17 procent eller drygt 35 tusen.

Som nämnt i inledningen av denna text gick den totala publiksiffran för de 16 hemmapremiärerna i år upp med nära 10 procent (8,92 procent) eller drygt 15 tusen. Knappt 10 tusen av ökningen med drygt 15 tusen beror helt på de tre nykomlingarna (med Helsingborg i spetsen) som ersatt de tre lagen som inte klarade sig kvar i serien förra året.

Nu över till diagram och tabeller! Så här står sig årets hemmapremiärer mot alla tidigare på 2000-talet:

Den gula linjen förtydligar omläggningen från 14 till 16 lag i Allsvenskan.

Eftersom det varit först 14 lag och därefter 16 lag är publiksnittet för hemmapremiärerna väldigt intressant:

Snittet i år blev 11 735. Rekordnoteringen från 2017 lyder 12 990. Årets snitt är det fjärde bästa snittet på 2000-talet.

Värt att ha i minnet är att Djurgårdens hemmapremiärer 2002, 2004, 2006 och 2011 var derbymatcher på Råsunda som lockade cirka 30 tusen varje gång. År 2007 spelade BP sin hemmapremiär mot Djurgården på Råsunda och lockade drygt 15 tusen åskådare. Det finns ofta en del tillfälliga effekter som gör vissa år lite bättre än andra. Vissa år har tillfälligheter gett motsatt effekt som år 2010 då en tidigarelagd seriestart testades vilket råkade hamna precis efter en riktigt rejäl vinter i hela landet.

Nu över till 2019 jämfört med 2018 – här kommer tre likadana tabeller men med olika sorteringar:

De tre stora Stockholmslagen lade beslag på platserna 1, 2 och 3. Beträffande Hammarby är det imponerande att sedan laget kommit tillbaks till Allsvenskan har det varit över 30 000 åskådare i samtliga av de fem hemmapremiärerna åren 2015–2019 på Tele2 Arena (“Telekomvallen”) som klarar av drygt 30 tusen åskådare som mest.

När tabellen sorteras efter förändring av publiksiffror för hemmapremiärerna blir det så här:

Norrköping mötte AIK i sin premiär och det var ganska många AIK-supportrar som bidrog rejält till den fina publiksiffran. Största besvikelsen? Törs vi basunera ut Östersunds FK?

Ny sortering – efter procentuell förändring av publiksiffror:

***

Den stora frågan så här efter denna genomgång är: vilka totala publiksiffror kan eventuellt nås kommande åren? Hur bra siffror är realistiskt?

Om vi summerar de bästa noteringarna som varje lag har uppnått under 2000-talet för de 16 lag som just nu är i Allsvenskan blir det 283 722. Då krävs det att Häcken och IFK Göteborg kör sina hemmapremiärer på “Stora Ullevi”. Det är inte särskilt realistiskt att alla lag tangerar sina publikrekord för hemmapremiärer i modern tid under en och samma säsong. Kanske kan 250 tusen som total publiksiffra för hemmapremiärer uppnås inom 10–30 år.