Efter Zlatans nya målshow inatt – totalt 29 efter skadan och 449 klubblagsmål totalt

Galaxy vann med 2–0 hemma mot Philadelphia inatt svensk tid och Zlatan Ibrahimovic gjorde samtliga av matchens mål. Det var hans 28:e och 29:e tävlingsmål för klubblag efter den där enormt retsamma skadan 20:e april 2017 hemma mot Anderlecht i Europa League. Läge att kolla hur många mål Zlatan gjort varje säsong sedan flytten från MFF till Ajax.

Så här ser den långa karriären ut till och med matchen inatt svensk tid:

Bör flikas in att MLS-säsongerna (vår/höst) har konverterats till höst/vår för bästa möjliga jämförelse.

Nästa mål blir en symbolisk milstolpe – det 450:e. Återstår att se om Zlatan kan nå 500 mål för klubblag. 449 down – 51 to go.

***

Det tål att upprepas – Zlatan har nu gjort fler mål (29) efter skadan än i 2016–17-säsongen med United fram till skadan (28). Då, 2016–17, kom Zlatan till United efter att ha gjort en kanonsäsong i PSG.

***

För den som undrar över Zlatans facit i MLS med Galaxy enligt vår-höst som säsongerna trots allt är lagda så är det på följande vis…

2018: 27 matcher & 22 mål (varav 4 på straff)

2019: 4 matcher & 6 mål (varav 3 på straff)

Totalt i Galaxy: 31 matcher & 28 mål (varav 7 på straff)

(Zlatan har gjort mål i 9 av de 10 senaste spelade matcherna med totalt 12 gjorda mål.)