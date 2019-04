Målfacit ikväll: Messi vs CR7 2–1 — dags för ny jämförelse kring målen

Barca vidare till semi och Juve utslaget. Messi 2 mål och Ronaldo 1 mål. Ronaldo leder dock fortfarande gällande antalet klubblags- och CL-mål totalt men Messi knappade alltså in med ett mål och kan därmed “ostört” kämpa i åtminstone 180 minuter i semifinalen plus en eventuell final för att ta in på Ronaldo medan Ronaldo bara kan kolla på.

16 mål är det som skiljer mellan de två superstjärnorna i CL. Så här ser läget ut nu:

Totalt sett för alla tävlingsmatcher med klubblag ser det ut så här just nu…

Ronaldo: 599 mål på 799 matcher

Messi: 597 mål på 679 matcher

Nästa mål för Ronaldo blir en milstolpe av rang. Det 600:e målet. För Messi saknas “bara” 3 mål. Bägge spelares klubblag spelar ligamatcher på lördag som är påskafton. Kanske bjussar de båda på varsitt påskgodis: respektives 600:e klubblagsmål?

Zlatan Ibrahimovic står på 449 klubblagsmål när MFF-tiden räknas in. 431 om MFF-tiden ej räknas in. Zlatan är alltså cirka/drygt 150 mål bakom både Messi och Ronaldo.