Ny koll på storklubbarnas titeljakt (inför kvällens nationella cupsemifinaler)

Ska Bayern München och Milan gå vidare till cupfinal i respektives hemland? Ikväll avgörs det. Milan spelar semifinalretur hemma mot Lazio och har med sig ett 0–0-resultat från bortamötet. Bayern München möter Werder Bremen borta i ett enkelmöte. Bägge matcher ikväll startar klockan 20:45.

Inför dessa två intressanta matcher ikväll passar Statistikbloggen på att lägga ut en uppdaterad summering av hur många titlar de olika storklubbarna vunnit hittills denna säsong, samt vilka titelchanser som fortfarande finns kvar.

Barcelona – KOMMER – att vinna ligaguld, det är bara en tidsfråga innan guldet säkras. Därmed har Barcelona i praktiken 2 guld denna säsong just nu, även om det officiellt “bara” är ett guld. Således har vi fyra klubbar som står på två guld var just nu, om Barcelona kläms in i det gänget. Kommer bli väldigt intressant att följa denna kvartett för att se vilket lag som rundar av säsongen med flest guld.

Manchester United: NOLL guld denna säsong.