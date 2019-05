Allsvenskan guldchanstabellen omgång 9: de sex bottenlagen kan helt glömma guldet

För femte (!) omgången i rad är det Malmö FF som är huvudkandidaten till SM-guldet med statistiskt stöd. IFK Göteborg må vara delad tvåa och väldigt nära Malmö FF, men rent statistiskt sett ska det inte kunna gå vägen för “Blåvitt”. Utöver att försöka se vilket lag som är starkaste kandidaten kan vi även göra det motsatta – det vill säga stryka X antal lag från guldchansen till 100 procent, och samtliga sex bottenlag kan nu helt glömma guldchansen.

Bara att gratulera IFK Göteborg till en stark inledning av Allsvenskan 2019. Faktum är att IFK Göteborgs 17 poäng efter 9 omgångar i år är ett bättre poängfacit än efter lika många omgångar vid gulden 1995 (11p/9omg) och 2007 (14p/9omg). Å andra sidan kan man jämföra med gulden 1993, 1994 och 1996: 19, 19 respektive 21 poäng efter 9 omgångar vilket är bättre än så här långt i år.

Så hur bra är exempelvis 21 poäng efter 9 omgångar? Vi får jämföra med andra säsonger. Det absolut bästa poängfacit för ett guldlag efter 9 omgångar är 24 (av 27) som sattes år 2012 av Elfsborg (tabellraden var 9m 8–0–1). Otroligt nog är det under denna säsong som lägst poängskörd för SM-guld 2008–2018 sattes: 59 (tabellraden 30m 18–5–7).

Två gånger tidigare har ett blivande mästarlag haft 11 poäng, en gång 12 poäng, en gång 13 poäng samt en gång 14 poäng:

1995: 9 matcher, 11 poäng – IFK Göteborg

1998: 9 matcher, 11 poäng – AIK

2002: 9 matcher, 12 poäng – Djurgården

2001: 9 matcher, 13 poäng – Hammarby

2007: 9 matcher, 14 poäng – IFK Göteborg

Men under 16-lagsallsvenskan har ännu inget lag haft sämre än 16 poäng efter 9 omgångar och det delas av AIK år 2009 samt Malmö FF år 2013. Om den gamla statistiken från 1993–2007 för 14-lagsallsvenskan kan användas för 16-lagsallsvenskan är en bra fråga. Maybe, maybe not. Vi kan inte stryka guldchansen till 100 procent för de lag som just nu står på 11 poäng eller mer efter de 9 omgångar som spelats, men med så få poäng är utgångsläget definitivt inte optimalt. Så här ser läget ut just nu:

***

De lag som definitivt kan glömma SM-guld är de sex nedersta lagen i tabellen: Sirius, Sundsvall, Örebro, “Sundets Pärla”, E-tuna och Falkenberg. De lag som har 8 poäng just nu kan dock återfå en liten strimla guldhopp i nästa omgång och då krävs det att stå på åtminstone 11 poäng – och därefter får laget bara åka på max 1 förlust resten av säsongen eller möjligen 2 och minst hälften av de återstående matcherna på säsongen måste vara segrar. Och allt detta är baserat på statistiken från 14-lagsallsvenskan som ännu inte uppenbarat sig under 16-lagsallsvenskan.

Hur mycket optimist man än försöker vara för dessa sex bottenlag med att kolla på gammal statistik från 14-lagsallsvenskan så visar det att i bästa fall handlar det om en extremt liten guldchans just nu. När fokus är på enbart statistiken från 16-lagsallsvenskan släcks det sista lilla hoppet som finns kvar.

Statistiken från 14-lagsallsvenskan, som kan användas av en “superoptimist” visar att det har gått tidigare att ta guld efter en riktigt bedrövlig inledning av säsongen: IFK Göteborg 1995 hade 11 poäng efter 10 omgångar och 12 poäng efter 11 omgångar. Endast 2 segrar på 12 omgångar – blev SM-guld ändå. Men då gjorde IFK Göteborg en superstark insats resterande delen av säsongen, och tog guldet med lägsta poängskörden för ett mästarlag (46 poäng). Detta skulle dock AIK tangera 1998, med 12 poäng efter 10 omgångar och 15 poäng efter 11 omgångar.

***

Guldchanserna för IFK Norrköping och Kalmar: extremt små. Kan inte skrivas av till 100 procent ännu. Men de är så små att det bara är en tidsfråga innan chanserna kan skrivas av. Bakgrunden är först och främst att poängskörden varit för dålig under säsongsinledningen. Sedan tillkommer det att lagen inte tog poäng i sina premiärmatcher. Förr eller senare kommer ett lag vinna SM-guld trots förlust i premiäromgången men vi måste ändå försöka lita på traditionens makt. Som tredje lager av statistik gäller att Norrköping får hållas som större favorit än Kalmar FF baserat på tabellplatserna i Allsvenskan förra året.

Den största favoriten till SM-guldet är fortfarande Malmö FF. Lägger vi även in rent ekonomiska och sportsliga dimensioner i det stora pusslet så framstår Malmö FF som en ännu större guldkandidat.

***

Hur många poäng kan årets mästarlag tänkas ha efter 30 omgångar? Detta är en väldigt, v-ä-l-d-i-g-t svår fråga och frågan är om det ens går att försöka ställa en prognos på rent statistiska grunder. Men vi gör ett försök, i alla fall – vilket är bättre än inget. Baserat på statistiska grunder, självklart. Om vi kollar på lagen som haft 18–19 poäng eller färre efter 9 omgångar i 16-lagsallsvenskan (2008–2018) har det blivit så här…

2009: 16p / 9 omg –> 61p / 30 omg (AIK)

2013: 16p / 9 omg –> 63p / 30 omg (Malmö FF)

2015: 17p / 9 omg –> 66p / 30 omg (Norrköping)

2016: 18p / 9 omg –> 66p / 30 omg (Malmö FF)

2018: 19p / 9 omg –> 67p / 30 omg (AIK)

Underlaget är ganska litet med säsongerna 2008–2018, så det är svårt att redan här och nu ge en prognos med hög precision. Huvudkandidaterna till årets SM-guld, där Malmö FF väger tyngst, har just nu 17–18 poäng. Återstår att se om det blir SM-guld med 66 inspelade poäng i år precis som 2015 och 2016.

***

Efter varje omgång i år har favoritlaget varit följande:

1 –

2 Häcken

3 Häcken

4 Djurgården

5 Malmö FF

6 Malmö FF

7 Malmö FF

8 Malmö FF

9 Malmö FF

***

Nästa omgång, den 10:e, spelas 18–20:e maj. Alltså nu på lördag–måndag. Ledande Malmö FF, som också är största guldfavoriten, men ännu inte klassad som blivande mästarlaget, tar emot Kalmar FF på hemmaplan på söndag.

Tänk att de tio bästa lagen i årets Allsvenskan har max 2 förluster.

