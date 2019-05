Guldskon-läget inför absolut sista matcherna denna helg: vinner Messi?

Messi leder kampen om Guldskon för den pågående säsongen 2018–19 där han själv har spelat färdigt medan närmast jagande – PSG-anfallaren Mbappé (4 mål eller 8 poäng bakom) – har möjlighet att spela den sista matchen i den franska ligan.

Vi har sett det förr: spelare gör då och då 4 eller fler mål i en och samma match. Zlatan har gjort det och många andra stjärnanfallare har gjort det. Om Mbappé dundrar in minst 5 mål i kvällens bortamöte med ingenmansland-laget Reims återstår att se. Skulle Mbappé göra minst 5 mål ikväll blir det historiskt: första gången på 40–50 år som en spelare från ett lag i franska ligan vinner Guldskon.

Mbappé är verkligen det enda realistiska hotet mot Messi. Det tål att upprepas.

Trean på listan är Serie A-skytteligaledaren Quagliarella från laget Sampdoria och är hela 10 mål (20 poäng) bakom Messi. Sampdoria spelar sin sista ligamatch på söndag med Juventus som motstånd och det ska inte finnas på kartan att Quagliarella gör minst 11 mål i den matchen som behövs för att bli ensam vinnare av Guldskon, under förutsättning att Mbappé gör 0–4 mål senare ikväll i franska ligan.

Nu blir det en extra lång lista med namn – hoppas det uppskattas (kommentera gärna):

I ett svenskperspektiv är detta intressant: Alexander Isak gjorde 13 mål enbart under vårsäsongen – i ett lag som inte ett dominerande lag som Ajax och PSV. I Ajax och PSV lyckades lagens interna skyttekungar nå 28 mål var – det vill säga ett snitt på 14 mål per halv säsong. Stora frågan är hur många mål Isak hade gjort för Willem II om han anslutit redan inför säsongen istället för efter halva säsongen. Isaks 13 mål på våren ska också jämföras med Heracles-svensken Petersons 12 mål för HELA säsongen (6 mål per halv säsong i snitt).

Nordenperspektiv: Robert Skov! Spelaren i FC Köpenhamn. En riktigt fin säsong målmässigt. Han har en ligaomgång kvar, men kommer såklart inte att kunna hota Messi.