Efter CL-finalen (Liverpool vann): slutsummering av storklubbarnas titlar denna säsong

Grattis Liverpool till ännu en CL-titel! Och Sveriges lyckligaste människa nu är väl Glenn Hysén som lär sova extra gott inatt. Det gick minst sagt betydligt bättre för The Normal One än för The Special One denna säsong. Därmed dags att slutsummera storklubbarnas titlar denna säsong!

Så här ser topplistan ut när allt är färdigspelat:

Denna titel för Liverpool innebär också att Liverpool är kvalificerade för två kommande tävlingar:

a) den europeiska supercupfinalen (i slutet av sommaren) där det blir Liverpool – Chelsea. Vinnarna av CL och EL.

b) klubblags-VM

Därför läge att ta en ny titt på denna sammanställning som visar från vilka länder som vinnarlagen från de stora tävlingarna kommer ifrån:

Detta är första gången på 7 år som ett engelskt lag har vunnit Champions League. Är den spanska dominansen bruten nu? Det får framtiden utvisa.

Liverpool punkterade sviten på 8 raka CL-finaler där det inför säsongen bättre rankade finallaget har vunnit. Vi får även gå tillbaks till finalen 2003 för att hitta ett lag som inför säsongen varit sämre rankat och vinna CL. Så här ser läget ut nu:

Någon kanske är nyfiken på hur de bägge CL-finalisterna har presterat i CL sedan den gamla goda tävlingen brandades om till CL. Så här ser det ut:

Ännu inget PL-guld för Liverpool. Men det kanske kommer snart. Men vad gör det när man lyckats så bra i CL? 4 finalplatser varav 2 guld sedan 2005 är inte fy skam.

Nu över till Tottenham:

Hatten av för Tottenham som nådde final i sin fjärde CL-säsong! Snacka om silver med guldkant!