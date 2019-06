Inför Sverige–Malta ikväll 20:45 - den förkrossande statistiken Sverige har

Visst, Sverige är rankad som 14:e bästa landslaget i världen och Malta är mer eller mindre nummer 14 i världen – som SÄMSTA landslag. Malta är på plats 180. Utifrån denna fakta ska kvällens EM-kvalmatch bara kunna sluta på ett sätt: storseger för Sverige.

Men här och nu handlar det om alla inbördes möten genom åren – vilket inte helt otippat leder till samma slutsats som rankingpositionerna: bollen ska förbi Maltas målvakt och in i mål flera gånger. Sverige har en inbördes statistik mot Malta som är förkrossande.

Totalt har länderna mötts 11 gånger genom åren. 10 gånger i kvalmatcher till diverse EM och VM samt en träningsmatch. Sverige har 11 raka segrar – och ikväll blir det den 12:e raka om allt går som planerat. Så här har resultaten sett ut (med lite mer luft i tabellen för att ta maximal hänsyn till mästerskapskvalen)…

Sveriges totala tabellrad är 11m 11–0–0 42–2 (+40)

Målsnittet för matcherna är 3,82–0‚18. Sverige har hållit nollan i 7 raka matcher. Senaste insläppta målet är från november 1985. Alltså drygt 33 1/2 år sedan. Kvällens match, med planerad avsparkstid 20:45, blir den första någonsin i Solna. Närmaste bestämt Kompisvallen – eller “Friends Arena” för att vara extra petig.

Så hur har det gått för Sverige mot Malta när man jämför hemma mot borta? Så här har det sett ut, med hemmaresultaten först:

…och borta:

De tre tabellraderna i sin helhet:

Det har med andra ord gått bättre, om än bara något bättre, för Sverige mot Malta i Sverige än i Malta. Inte ett enda insläppt mål på hemmaplan – hittills.

Senaste målskytten mot Malta var ingen svensk spelare. Det var Malta som svarade för ett självmål (genom backen Ian Azzopardi) i den 81:a minuten och det skulle visa sig bli matchens enda mål.

Senaste spelare i svenska landslaget som gjort mål mot Malta är Marcus Berg som gjorde 4–0-målet i 4–0-segern den 10:e juni 2009. Om 3 dagar är det exakt 10 år sedan.

***

Sändande TV-kanaler för matchen är TV4, TV4 HD och C More Fotboll.

Utan att gå in på tekniskt “Mumbo-jumbo” – ni som har mark-TV via Boxer och pyntar för ett kanalpaket: zappa in kanalplats 64 istället för 4 för att se matchen i HD-kvalitet. Alltså TV4 HD istället för TV4.

***

Stora frågan: hur ska ni läsare kolla på matchen? hemma eller hos en bekant? sportbar/restaurang? på plats?

Lilla frågan: vilket matchresultat tror ni det blir?