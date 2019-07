Efter AIK:s CL-kvaluttåg: en koll på senaste cirka 20 årens svenska insatser i CL-kvalet

“Nästa år – då jävlar”. Ja, det är väl så man kan summera läget för den som hoppas på ett allsvenskt lag i CL-gruppspelet efter AIK:s kvalförlust över 2 möten mot Maribor vars returmöte spelades på onsdagkvällen.

Därmed har det sett ut så här för de cirka 20 senaste åren när allsvenska lag har kvalat:

I de fyra senaste CL-kvalen har de svenska representanterna slagits ut redan i den andra omgången. Trots de ökande intäkterna för de allsvenska lagen går det trögt i Europa.

***

Frågan är vad som svider mest. AIK 2019 mot Maribor eller Djurgården 2003 mot Partizan. Gemensamt är det var bortamålen som skickade ut de allsvenska lagen och att det var i den andra kvalomgången samt att returmatcherna spelades hemma i Stockholm (eller Råsunda för den som är petig). Bägge lag (regerande mästare) var också i toppen av den allsvenska tabellen vid CL-kvalspelet. AIK var så mycket närmre ett avancemang än vad Djurgården var.

Efter minut 93 (ej 90+3) i returen igår hade AIK 4–3 som totalresultat över 2 möten, och var cirka 17 minuter ifrån den tredje kvalrundan. Cirka 3 minuter innan 120 på matchklockan tappade AIK till 4–4 och det stod retande 1–2 i antal bortamål. AIK var så nära (drygt 3 minuter ifrån)! Men som plåster på såren skickas AIK vidare till tredje kvalomgången av Europa League. Det är inte slutspelat i Europa för detta.

Däremot blev det helt slutspelat för Djurgården sommaren 2003 efter Partizan-mötet. Djurgården ordnade 2–1-ledning i totalställningen efter cirka 10 minuter in i returmötet. Därmed var laget 80 minuter ifrån nästa kvalrunda. Minuterna gick och ledningen höll i sig. Men i 61:a minuten, med cirka 30 minuter speltid kvar, tryckte Sasa Ilic in kvitteringen till 2–2 i totalen för dubbelmötet. Då rådde förlängningsläge. Men fem minuter senare tog Partizan ledningen via straff. I den 77:e kvitterade “Vovven” till 3–3 men Partizan hade ändå en 2–1-ledning för bortamålen. Något mer mål blev det aldrig. Och det blev heller ingen fortsättning i “tröst-cupen” som rådande kvalupplägg bjuder på.

AIK var drygt 3 minuter ifrån avancemang. Djurgården var drygt 30 minuter ifrån avancemang. Det är en rejäl skillnad i speltid i en returmatch. Men AIK får spela vidare i “tröst-cupen” som plåster på såren vilket Djurgården inte fick.

***

AIK:s CL-kvalhistorik ser nu ut så här:

Inför hösten 1999 – nådde kvalrunda 3 (av 3) och vann (!), spelade CL-gruppspel

Inför hösten 2010 – nådde kvalrunda 3 (av 4) och förlorade, inget CL

Inför hösten 2019 – nådde kvalrunda 2 (av 4) och förlorade, inget CL

***

För den som undrar hur mycket pengar AIK får för det sportsliga i den pågående europacup-säsongen så ser det ut så här:

CL-kvalmötena: 660 tusen euro (kvalrunda 1 + 2)

EL-kvalet: 280 tusen euro (kvalrunda 3)

Totalt: 0,940 miljoner euro (motsvarande 10,1 miljoner kronor)

Detta är vad som är säkrat och det är tack vare deltagande. Om AIK tar sig vidare till fjärde och sista kvalomgången för Europa League finns två varianter. Deltagandet i denna kvalrunda ger noll euro/kronor. Däremot får AIK 300 tusen euro vid förlust eller 2,92 miljoner euro som grundplåt för EL-gruppspelet vid vinst. Det innebär att en seger i kvalrunda 3 för Europa League är värd minst 300 tusen euro (mer än 3 miljoner kronor).