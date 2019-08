Efter Zlatans utspel: så uselt i MLS-ligan har lagen kunnat placera sig men ändå ta guld sedan starten 1996

Ett ytterligare lag i MLS i år vilket innebär det rekordstora antalet 24 lag i den USA-Kanadensiska ligan. Det har i sin tur medfört förändringar i det så kallade “slutspelet” där antalet lag utvidgats från 12 till 14 stycken. Det innebär två intressanta saker.

För det första: du kan sluta som nummer 14 i MLS-totaltabellen och ÄNDÅ vinna guldet. Detta eftersom guldet inte går till ligamästaren utan till mästaren i den cup som spelas efter avslutat 34 omgångars seriespel.

För det andra: du kan sluta som nummer 7 av de 12 lagen i den så kallade “conference” du spelar i. Antingen är det Western eller Eastern. Väst eller Öst. Och ÄNDÅ ta guld.

Visst är det fint? (ironi)

Tidigare år (1996–2018) har det dock varit färre än 14 lag som släppts in till slutspelet. så här har det sett ut:

Det är endast i 7 av 23 säsonger (1996–2018) som ettan i MLS-totaltabellen har vunnit guld. Ni ser det i diagrammet ovan. 7 gånger har lag placerade 5 eller sämre i totaltabellen vunnit guld. 5 gånger har lag placerade 7–8 i totaltabellen vunnit guld. Snittet (1996–2018) är att ett lag placerat 3,48 i totaltabellen har vunnit guld.

I diagrammet ovan saknas det pluppar för 2000–2002 och 2007–2010 vilket beror på olika antal lag per “conference” vidare till slutspel. Ytterligare av intresse är att man alltid kört med “väst & öst”, men 2000 och 2001 hade man tillfälligt MLS uppdelad i hela tre olika så kallade “conference”: väst, mitt & öst.

***

Det – kan – alltså bli så att det 14:e-placerade laget i MLS-totaltabellen, även om det inte är särskilt sannolikt. Men chansen finns ändå.

***

Nästa match för Zlatan Ibrahimovic och hans LA Galaxy?

Redan nu inatt mot måndagen är det dags. 4-faldiga mästarlaget DC United hemma mot gästande och 5-faldiga mästarlaget LA Galaxy. Avsparkstiden är preliminärt sett satt till 01:30 svensk tid, eller “25:30” på söndagkvällen.

Vilka kanaler sänder matchen? Det finns fyra (!) olika sätt att ratta in matchen (allt från broadcasting till streaming)…

Sportkanalen (som relativt många svenskar har)

C More Fotboll

C More Stream

Strive