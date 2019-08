Efter Allsvenskan omgång 19: blivande mästaren MFF är trea

Med 11 omgångar återstående av säsongen och 1 dag kvar av det svenska transferfönstret är “Blivande Mästarlaget MFF” nu på en tredjeplats i tabellen, men fortfarande med i allra högsta grad i guldstriden. Dags för en ny titt på guldchanstabellen!

Så här ser aktuella guldchanstabellen ut med tillfälliga (?) serieledaren Djurgården:

De absoluta huvudkandidaterna till guldet är fortsatt AIK, Djurgården och Malmö FF. Malmö FF korades efter 15:e omgången till “Blivande Mästarlaget” i Statistikbloggen. Traditionens makt är stark och återstår att se om styrkan fortfarande finns kvar och räcker.

Spelare i de allsvenska lagen kan inte lämna för ligorna i Kina, Brasilien, USA/Kanada, England (två högsta divisionerna) samt Finland. Imorgon tisdag den 13:e augusti stänger det svenska transferfönstret. Men det innebär INTE att trupperna för resten av säsongen är spikade. Spelare kan lämna för klubbar i de flesta europeiska ligorna som stänger sina transferfönster måndag den 2:a september.

Det gäller därför för lagen i guldstriden att ha en trupp som klarar av att åtminstone någon spelare lämnar, eftersom denna spelare inte kommer att kunna ersättas av någon annan då det svenska sommarfönstret 2019 har öppettiden 17/7–13/8.

…frågan är om inte Allsvenskan borde lägga fönstret så deadline day blir identisk med de flesta andra ligorna i Europa. Nu på senare år har fönstret placerats för att gynna de klubbar som spelar europakvalmatcher, där priset att betala är risken att klubbarna inte kommer kunna ersätta sålda spelare under perioden då svenska fönstret har stängts till och med sista augusti eller första måndagen i september.

***

Djurgården har efter 19 omgångar i år gjort sin näst bästa inledande 19 omgångar i Allsvenskan under 2000-talet. Endast under guldåret 2003 gjorde man det bättre. Så här har Djurgården presterat under de 19 första omgångarna varje år på 2000-talet i Allsvenskan:

Det mesta talar för en topplacering efter den 30:e omgången. Om det innebär guld eller annan placering får vi se. Förhoppningsvis blir det en väldigt spännande guldstrid i höst!

***

Det – kan – bli en repris på Allsvenskan 2001 i år. Med andra ord: de tre 08-klubbarna på de tre bästa platserna i tabellen. Då 2001 blev Hammarby etta, Djurgården tvåa och AIK trea. Den möjliga “reprisen” lär dock innebära en annan inbördes ordning i tabellen än 2001.