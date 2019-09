Inför "Måndagsmatchen" ikväll (DIF–HIF) på Sportkanalen & nya allsvenska guldchanstabellen

Måndag kväll. Det innebär “Måndagsmatchen” på Sportkanalen. Inte alltid, men oftast. Ikväll är det guldjagande Djurgården (SM-guld senast 2007) hemma mot kontraktsjagande Helsingborg (SM-guld senast 2011) som möts. Därför läge att kasta ett öga på guldchanstabellen och lite DIF–HIF-statistik från 2000-talet!

Så här ser läget ut inför kvällens två allsvenska matcher som även är de två sista i omgång 23 (Djurgården–Helsingborg & Eskilstuna–Elfsborg):

De två IFK-lagen – Norrköping och Göteborg – har aldrig varit guldkandidater i denna blogg redan inför andra omgången på grund av förlusterna i premiäromgången. För den som inte bryr sig om premiäromgång-statistiken lär nog de två IFK-lagen kunna plockas bort från guldracet efter den 23:e omgången eftersom lagen vid full pott sista 7 omgångarna bara kan nå 61–62 poäng samtidigt som ledartrion kan nå 68–71 poäng vid full pott sista 7–8 matcherna.

Hammarby och Häcken är jokrarna i guldracet just nu. Men det är AIK, Djurgården och Malmö det står mellan och Malmö FF kommer dra den längsta stickan – om statistiken får rätt.

***

Ikväll med avsparkstid 19:00 är det som sagt Djurgården–Helsingborg och Sportkanalen sänder den. Matchen kan kallas “Måndagsmatchen”.

Djurgården har 6 raka hemmamatcher utan förlust mot Helsingborg: 2011–2016. 2017 och 2018 var Helsingborg nere i “skiten” (läs: Superettan) till skillnad från Djurgården som var kvar i “finrummet”. Därmed inga inbördes möten i seriespel 2017–2018. I år har lagen redan mötts en gång – på Olympia där det blev delad pott. På bortaplan har Djurgården fyra raka utan förlust mot Helsingborg.

Totalt mot Helsingborg – hemma och borta – har Djurgården åtta raka utan förlust. Senaste förlusten var borta den 31:a mars 2013. Inledningen av 2013 vill nog de flesta Djurgårdare glömma. Sportsligt magplask, “päronmatchen” och när Sveriges Radio sände den kanske 7:e matchen för året sade kommentatorn: “Djurgårdens ende målskytt – Amadou Jawo”. Sedan lämnade “MP” tränarposten, därefter vikarierande tränare under kort tid för att därefter få in den norske tränaren Högmo. Det var alltså så länge sedan som Djurgården senast förlorade mot Helsingborg.

När det gäller facit för 2000-talet ser Djurgårdens facit mot Helsingborg ut så här:

H: 16m 10–4–2 33–19 2,13p/match

B: 17m 05–6–6 21–24 1,24p/match

Det är ett betydligt bättre facit hemma, med andra ord.

***

Några personliga minnen från DIF–Helsingborg på hemmaplan…

2003 (hösten) – Toni Kuivastos nickmål (på Kim Källströms frispark?) mot slutet av matchen, som gav 3 blytunga poäng i guldjakten (det blev guld).

2005 (sommar) – Djurgården körde över Helsingborg på Råsunda under första halvlek men utan att få in bollen. Istället kontrade Helsingborg in två mål väldigt retsamt. Andra halvlek och Djurgården körde vidare med sitt spel och till slut lossnade det. Matchen vändes från 0–2 till 5–2. En av sista matcherna med superdansken Søren Larsen i laget. Hade matchen varit 10–15 minuter längre hade Djurgården vunnit med 10–2, för så överlägset var Djurgården i slutet av matchen.

2010 (våren) – Djurgårdens hemmapremiär, mot Helsingborg, spelades utan publik. Endast funktionärer och minimal medierepresentation var på plats. Detta på grund av straffet efter allsvenska kvalet mot Assyriska i november 2009 då en person-som-inte-borde-planstormat efter Djurgårdens seger lappade till en Assyriska-spelare. Helsingborg vann denna match inför tomma läktare.

2012 (augusti) – “Miljonmannen”, inhämtad under sommarfönstret, gjorde hattrick mot Helsingborg på Råsunda.

***

Publikrekordet för Djurgården–HIF i Stockholm på 2000-talet är 14 875 och sattes i den 5:e augusti 2006 på Råsunda. På nya Telekomvallen är rekordet 13 251 – också den 5:e augusti men året var 2013. Det verkar krävas en hemmamatch den 5:e augusti för att sätta publikrekord…

***

Hur tror ni det går ikväll? Vinner Djurgården? Om det blir ett tursamt mål kanske vi får kalla laget för Turgården?