Efter MFF-förlusten igår: ny titt på allsvenska lagens maraton-facit i Europa League

Tyvärr för svensk del blev det förlust igår för Malmö FF borta mot Dynamo Kiev i den första omgången av höstens gruppspel i Europa League. Inför varje omgång i detta gruppspel undrar nog de flesta: finns det en rimlig chans att MFF går vidare från gruppen?

För att ta reda på det behövs en jämförelse med tidigare prestationer i Europa League inklusive föregångaren. Tre gånger tidigare har allsvenska lag tagit sig vidare tack vare Helsingborg, Östersund och Malmö FF. Malmö FF har nu chansen att bli första allsvenska lag att gå vidare från gruppspelet för andra gången men även två säsonger i rad.

Så här ser facit ut för de 49 gruppspelsmatcher som hittills avverkats:

Alla allsvenska lag som gått vidare har haft 1 förlust och maximalt 6 insläppta mål. Dessutom har minst 2 segrar krävts. Ännu har inget allsvenskt lag fått känna av 2 förluster, så 3 segrar – 1 kryss – 2 förluster (totalt 10 poäng) är inte omöjligt att gå vidare med. Men efter gårdagens förlust är det högst troligt att Malmö FF har råd med maximalt 1 förlust till. Defensiven måste också sitta. Det får inte bli några 10–15 insläppta på 6 matcher som höstarna 2011–2013. Max 4–6 insläppta, eller möjligen något extra om offensiven går som på räls.

Förra hösten när MFF gick vidare inledde man med 0–2 borta mot Genk. Nu blev det 0–1 borta mot Dynamo Kiev. Eftersom detta är en europeiskt anordnad tävling är det inbördes möten som skiljer lagen åt i händelse av lika många vunna poäng efter 6 omgångar. Skulle Malmö FF slå Dynamo Kiev med exempelvis 2–0 hemma är det Malmö FF som har fördel i händelse av lika många inspelade poäng. Det tål att upprepas: i händelse av lika många poäng.

Malmö FF:s resultat (i MFF-favör) hösten 2018 i Europa League:

vs Genk – 0–2 borta, 2–2 hemma (1 poäng)

vs Besiktas – 1–0 borta, 2–0 hemma (6 poäng)

vs Sarpsborg – 1–1 borta, 1–1 hemma (2 poäng)

Malmö FF:s resultat (i MFF-favör) hösten 2019 i Europa League:

vs D. Kiev – 0–1 borta, x–x hemma

vs Lugano – x–x borta, x–x hemma

vs FCK – x–x borta, x–x hemma

Om Dynamo Kiev är “det nya Genk” så är Lugano “det nya Besiktas” och FCK är “det nya Sarpsborg”. På något vis är magkänslan att årets motståndare är motsvarande. Kryss hemma mot Dynamo Kiev och dubbla segrar mot schweiziska bottenlaget Lugano och dubbla kryss (eller vinst hemma & förlust borta) mot FCK borde kunna ge MFF en god chans att ta sig vidare och det känns inte som någon orimlighet.

Nuvarande ranking för klubblag i europacuperna (uppdaterad efter gårdagens matcher):

25 Dynamo Kiev (1 poäng i hemmareturen vore bra)

46 FC Köpenhamn (dubbla kryss eller 1 seger?)

82 Malmö FF

124 Lugano (dubbla segrar?)

***

Kontentan: det är långt ifrån kört för Malmö FF efter gårdagens förlust. I det här blogginlägget lämnar vi prispengar åt sidan men skulle Malmö FF gå vidare blir det klirr i klubbkassan. Inte lika mycket klirr som i Champions League men ändå ett trevligt klirr – och det skulle också innebära att allsvenska lag har tagit sig vidare från gruppspel 3 säsonger i rad.