Med 1 MLS-omgång kvar i år: Zlatans 29 mål är det tredje bästa någonsin i ligan

Det pågår en hård kamp mellan jagande Zlatan Ibrahimovic och ledande Carlos Vela i skytteligan i den nordamerikanska fotbollsligan MLS. Nu återstår en enda omgång av säsongen 2019 och oavsett hur det blir med målskyttet i den kommer Zlatan att i sämsta fall vara den tredje bästa målskytten för en isolerad säsong i ligans historia. Just nu är Zlatan trea med sina 29 mål.

Det var dock redan i den näst senaste matchen när Zlatan gjorde sitt 28:e mål som han blev den tredje bästa målskytten för en säsong i MLS genom alla tider, det vill säga sedan starten 1996. Men det finns mer som Zlatan har presterat på sistone. I den galna 7–2-segern hemma mot Sporting Kansas City den 15:e september då Zlatan gjorde sitt senaste hattrick blev han LA Galaxys bästa målskytt i ligaspelet för en isolerad säsong då rekordet från 2002 (Carlos Ruiz, 24 mål) slogs.

Grafiken/diagrammet nedan visar hur Zlatan Ibrahimovics målfacit hittills denna säsong, med en omgång kvar att spela, står sig mot alla tidigare säsonger i MLS:

Kampen mot Carlos Vela den här säsongen ser ut så här:

Zlatan Ibrahimovic är 2 mål bakom Carlos Vela och Josef Martinez (gamla Torino-spelaren som mötte BP i EL sensommaren 2014) är hela 5 mål bakom Carlos Vela.

Vinner Carlos Vela får han ändå anses vara en värdig vinnare då han varit ledare i denna topptrio i nästan hela säsongen.

Zlatan behöver göra ett hattrick i den avslutande matchen på söndag den 6:e oktober borta mot Houston Dynamo samtidigt som Carlos Vela måste bli mållös för att Zlatan skall bli skyttekung – och då sätter han även ett nytt rekord i antal gjorda mål på en säsong: 32 stycken (nuvarande rekordet är 31 mål från förra året av Josef Martinez och Carlos Vela tangerade rekordet inatt svensk tid).

***

Någon kanske undrar: när börjar slutspelet i MLS?

Så här ser kalendern ut…

Tabellpool-kvart = 19–20:e oktober (Playoff-ronden)

Tabellpool-semi = 23–24:e oktober

Tabellpool-final = 29–30:e oktober

MLS-final = 10:e november (“MLS Cup 2019”)

Alla faser är enkelmöten. Dubbelmöten är nu historia. Detta innebär att det blir som mest 4 slutspelsmatcher för lagen placerade 2–7 i respektive tabellpool medan vinnarna i tabellpoolerna kan spela maximalt 3 matcher då lagen slipper playoff-fasen.

Playoff-matcherna lottas inte, utan det är platserna i tabellpoolen som avgör, och detta gäller samt vilka lag från den västra tabellpoolen som innehar positionerna när det återstår en omgång…

2 vs 7 [Minnesota, 53p vs Dallas, 45p]

3 vs 6 [Seattle, 53p vs Portland, 46p]

4 vs 5 [LA Galaxy, 51p vs Real Salt Lake, 50p]

(Dallas och Portland är dock ännu inte slutspelsklart, men har dock allt i egna händer då lagen inte möter varandra vilket gör att bägge har chans på varsin seger.)

Vinnaren i matchen 4 vs 5 får möta tabellpoolens högst placerade lag i nästa fas i slutspelet, vilket i den bästa poolen är den redan klara segraren LA FC. Det kanske kan passa LA Galaxy att sluta fyra eller femma i sin pool? LA Galaxy kommer som sämst att sluta femma och som bäst återstår det att se – då antal segrar tycks gå före målskillnad vid samma antal poäng.

Utdrag från tabelltoppen nu (västra poolen):

2 Minnesota 33m 53p (15 segrar)

3 Seattle 33m 53p (15 segrar)

4 Galaxy 33m 51p (16 segrar)

Omgång 34 (söndag 6:e oktober 2019):

Houston – Galaxy

Seattle – Minnesota

Om det blir seger för Galaxy och kryss mellan Seattle och Minnesota får vi tre lag på 54 poäng var med Galaxy som tvåa tack vare flest segermatcher (17 vs 15 & 15).

***

Stora frågan: vad snurrar runt i Zlatans huvud just nu? Är det drömmen om att göra ett hattrick på söndag och vinna skytteligan och bli bäst genom alla tider under en säsong i MLS?

Som läget ser ut just nu tycks Houston – LA Galaxy på söndag klockan 22:00 (svensk tid) sändas på C More Live. Om den kommer att sändas på Sportkanalen återstår att se. Håll utkik på Fotbollskanalen och tvmatchen samt tablåer kring detta.

Matchen inatt svensk tid var den sista för Zlatan Ibrahimovic som 37-åring. På torsdag – den 3:e oktober – fyller han (och även Andreas Isaksson) nämligen 38 år. Det innebär att matchen på söndag blir den första som 38-åring.