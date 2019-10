Efter Allsvenskan omgång 26: nya guldchanstabellen

I måndags kväll blev det en ny Djurgårdsseger (2–1 borta mot Östersund). Nu har Djurgården ett riktigt starkt facit med 10 segrar och 1 förlust på senaste 11 matcherna, samt endast en förlust på senaste 18 matcherna. Därmed är det fortsatt blårandigt i topp. Men vilka övriga lag kan fortfarande ses som rimliga konkurrenter till Djurgården?

Den allsvenska guldchanstabellen är ett av de bästa verktygen som finns för att skapa sig en uppfattning. Vi kan konstatera tack vare denna att i den 26:e omgången med Göteborgs-“derbyt” så kryssade sig både IFK Göteborg och Häcken ur guldstriden då lagen vid eventuell full pott vardera kommer nå 57 poäng vilket är 2 poäng färre än de 59 som ledande Djurgården har just nu. Så här ser läget ut just nu:

IFK Norrköping har i teorin en – liten – chans kvar, men 10 poäng bakom ledande Djurgården med 12 poäng/lag kvar i potten så är det bara att konstatera att i praktiken är “Peking” borta från guldet.

Därmed är det bara de fyra högst placerade lagen som har chans och hur stor guldchansen är för respektive lag får var och en gärna avgöra. Malmö FF har en liten målskillnadsfördel i kampen mot Djurgårdens guldrace. Skulle Djurgården förlora mot Hammarby på söndag med avsparkstid 15:00 och att Malmö FF vinner mot IFK Göteborg senare samma dag (avspark 17:30) så kommer Malmö ha 59p med minst +35 i målskillnad och Djurgården kommer ha 59p med i bästa fall +30 i målskillnad. Om dessutom AIK “städar av” Örebro på lördag kommer vi ha en tabelltopp med 2 lag på 59 poäng var och 2 lag på 56 poäng var – med 3 omgångar kvar.

Klart är att Djurgården–Hammarby på söndag kommer vara seriens bästa anfall (65 gjorda mål) mot seriens näst bästa defensiv (15 insläppta, endast MFF är bättre med 14).

När det gäller Hammarbys offensiv så är den överlägset bäst. Hammarby är alltså etta med 65 gjorda mål och tvåan är Malmö FF med 17 färre (!), alltså 48 gjorda mål. Djurgården och IFK Norrköping är delad trea med 46 gjorda mål.

Bland de 7 högst placerade lagen i tabellen just nu, är det trean Hammarby, som släppt in flest mål – hela 35 stycken. Sjuan IFK Göteborg har bara släppt in 26 mål.

***

Imorgon 3:e oktober fyller en viss Mr Ibrahimovic 38 år. Någon som har önskemål om någon statistikpresentation kring den svenske superanfallaren?