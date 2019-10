Zlatan Ibrahimovic fyller 38 år idag - här är hans nya kaxiga svensk-statistik!

Grattis till ett av dagens mest kända födelsedagsbarn, Zlatan Ibrahimovic! Men även grattis till Andreas Isaksson. Bägge fyller 38 år idag. Som alla säkert vet debuterade Zlatan i MLS i mars 2018 och han gjorde förhållandevis många mål under debutsäsongen. Men hur bra var egentligen de 22 målen under debutåret? Let’s find out!

Det roligaste är att jämföra med tidigare topp-placerade svenskar i MLS-skytteligorna varje år och i denna genomkörare blir det säsongerna 2008–2017. Så här gör vi: vi lägger ihop bästa svenska målnoteringen från respektive år (2008–2017) och jämför med Zlatans 22 fullträffar 2018. Så här ser det ut:

Ja, “Freddie”, “Ishi” med flera lyckades tillsammans under ett decennium göra 17 mål. Sedan kom Zlatan och noterades ensam för hela 22 mål år 2018. 5 mål fler än vad alla andra MLS-svenskar gjorde under de cirka 10 föregående åren. På assistfronten gjorde Zlatan 10 stycken vilket motsvarar en tredjedel av summan för de bästa svenska målskyttarnas assistnotering för respektive år.

Å ena sidan det knappast anfallare bland MLS-svenskarna 2008–2017, men offensiva mittfältare brukar kunna prestera ganska bra. Å andra sidan är det en comebackande Zlatan året 2018 som man kanske inte skulle ha haft allt för uppskruvade förväntningar på. Mot denna bakgrund är det en fantastisk insats från Zlatan året 2018.

***

På söndag kväll svensk tid spelas den 34:e och sista omgången av MLS innan slutspelet drar igång. Vi vet redan nu att Zlatans lag Galaxy redan är slutspelsklart men tabellplaceringen kommer avgöra vilket lag som blir motståndare i den första utslagsmatchen. Slutspelet består av enkelmöten denna säsong och därmed inga dubbelmöten som det varit tidigare.

MLS-slutspelet drar igång efter det internationella landskampsfönstret där exempelvis Sverige spelar EM-kval mot Malta den 12:e oktober och mot Spanien den 15:e oktober.