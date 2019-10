Inför Djurgården – Hammarby 15:00 - Djurgården är bättre hemma än borta

Att i princip alla lag är bättre hemma än borta över längre tid och därmed över flera matcher mot ett visst motstånd har de flesta koll på. Men hur är det i derbysammanhang med där lagen delar arena? Djurgården–Hammarby är snudd på ett perfekt exempel för att undersöka hur det ligger till och kontentan är att det verkar ändå finnas en hemmafördel.

Djurgården har poängsnitt hemma som är nästan 37 procent än poängsnittet borta – trots att det är matcher på samma arena. Det enda jämförelsestörande är att Hammarby arrangerade sina hemmaderbyn 2005 och 2006 på Söderstadion där Hammarby vann det första (2005) och Djurgården det andra (2006, det avbrutna derbyt).

Så här ser resultaten ut mellan Djurgården och Hammarby sedan 2001:

Målskillnaden är inte med i grafiken ovan men så här ser det ut för Djurgården i DIF-favör….

H: 13 matcher, 16–14 (+2)

B: 14 matcher, 19–28 (–9)

Med andra ord har Djurgården ett bättre facit mot Hammarby hemma än borta även när det gäller det målmässiga.

***

Något som möjligen är komiskt beträffande Hammarbys derbyresultat:

2001 – Hammarby förlorade bägge derbyn mot Djurgården, men vann SM-guld ändå.

2009 – Hammarby vann bägge derbyn mot Djurgården, men trillade ur Allsvenskan.

När det gäller Djurgården är fortfarande den senaste hemmasegern från 13:e augusti 2007. Drygt 12 år sedan. Därefter 4 torsk och 2 kryss hemma.

***

Dagens derby mellan Djurgården och Hammarby startar 15:00. C More Fotboll är kanalen för den som vill se matchen på TV. Alternativet är att kolla matchen på C More:s streamtjänst.