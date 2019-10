Efter Allsvenskan omgång 27: nya guldchanstabellen

Något försenat kanske, men här kommer den nya guldchanstabellen och det skall ju till ett mirakel av sällan skådat slag för att IFK Norrköping skall ta hem detta. Så det är bara de fyra högst placerade lagen kvar som har guldchansen kvar – och i denna blogg basunerades Malmö FF ut som blivande mästarlaget redan efter omgång 15, men denna guldchanstabell är till för alla er läsare så att ni själva kan skapa en egen uppfattning om vad som är rimligt/sannolikt.

Av utrymmesskäl (bredden) finns inte målskillnaden med för lagen, men det är i första hand totalpoängen som räknas, därefter kommer totala målskillnaden som även kallas “plusmål”.

Efter att ha studerat den allsvenska tabellen eller guldchanstabellen ovan – då kanske många funderar kring hur det har gått historiskt sett för alla allsvenska ledarlag säsongerna 2008–2018 efter 27 omgångar. Så här har det gått:

År 2010 var Malmö FF i en liknande situation med HIF istället för Djurgården som konkurrent på samma totalpoäng, och då precis som nu är det Malmö FF som har bättre målskillnad.

***

Malmö FF har hittills i år legat bäst till i tabellen för ett SM-guld efter 14 av 27 omgångar. Djurgården har svarat på 10 sådana favoritskap. Häcken 2 gånger (omgångarna 2–3). Efter första omgången är det för tidigt att påstå att något lag ligger bäst till.

***

Det är en drömsituation just nu med 4 lag inom 3 poäng med 3 omgångar kvar att spela. Men statistiken ger Malmö FF favoritskapet. Var därför inte förvånad om Malmö FF “drar längsta stickan” från Gunde Svans näve. Därmed lär det bli Malmö FF som får kvala till Champions League nästa sommar.

Frågan man kan ställa sig efter detta sannolika: vilken av de tre Stockholmslagen blir utan Europa League-kvalplats? Allsvenska tvåan och trean belönas med varsin kvalplats till Europa League. Förra året hade Hammarby en europakvalplats (CL / EL) efter omgångarna 1–29 och även en lång bit in i den 30:e och sista matchen men föll retsamt ner till fjärdeplatsen och Malmö FF, som nästan hela säsongen varit utanför europaplatserna, knep den där sista eftertraktade kvalplatsen – och det är tack vare denna plats som Malmö FF just nu är i Europa Leagues gruppspel och drar in massor med nya sköna miljoner till klubbkassan.

Blir det en ny fjärdeplats för Hammarby? Eller blir det Europa för Bajen? Vad tror eller hoppas ni läsare på?

***

De avslutande matcherna för respektive Topp 4-lag…

1 Malmö FF 59p (+35)

20 okt – Hammarby (borta), nu 3:a

28 okt – AIK (hemma), nu 4:a

2 nov – Örebro (borta), nu 9:a (kontraktet säkrat)

2 Djurgården 59p (+30)

21 okt – IFK Göteborg (borta), nu 7:a (ej chans på europa)

28 okt – Örebro (hemma), nu 9:a (kontraktet säkrat)

2 nov – Norrköping (borta), nu 5:a (mikroskopisk europachans)

3 Hammarby 56p (+31)

20 okt – Malmö (hemma), nu serieledare

27 okt – Östersund (borta), nu 13:e (riskerar nedflyttning/kval)

2 nov – Häcken (hemma), nu 6:a (ej chans på europa)

4 AIK 56p (+20)

20 okt – Falkenberg (hemma), nu 15:e (nedflyttningsplats)

28 okt – Malmö (borta), nu serieledare

2 nov – Sundsvall (hemma), nu 14:e (kvalplats)

***

Kan alla lag hamna på samma poäng? Låt oss ta reda på det med en simulering…

4 AIK 56p (+20) –> 6 nya –> 62p (oklar MS)

20 okt – Falkenberg (hemma), 3p

28 okt – Malmö (borta), 3p

2 nov – Sundsvall (hemma), 0p

3 Hammarby 56p (+31) –> 6 nya –> 65p (oklar MS)

20 okt – Malmö (hemma), 3p

27 okt – Östersund (borta), 0p (eller 3p)

2 nov – Häcken (hemma), 3p (eller 0p)

2 Djurgården 59p (+30) –> 3 nya –> 62p (oklar MS)

21 okt – IFK Göteborg (borta), 1p

28 okt – Örebro (hemma), 1p

2 nov – Norrköping (borta), 1p

(Eller att Djurgården vinner 1 match och förlorar 2.)

1 Malmö FF 59p (+35) –> 3 nya –> 62p (oklar MS)

20 okt – Hammarby (borta), 0p

28 okt – AIK (hemma), 0p

2 nov – Örebro (borta), 3p

Ja, det går med 62 poäng (och Malmö FF som möjligt mästarlag), men det går inte med 65 poäng på grund av inbördes möten (Malmö FF möter både AIK och Hammarby och skulle MFF ta poäng mot ena laget så kan det laget inte längre nå maximala 65). Det finns ytterligare resultatvarianter för att alla fyra lagen ska nå 62 poäng vardera och det skulle göra 2019 års Allsvenskan historisk.

***

Nu är det paus i Allsvenskan för att det skall sparkas boll i EM 2020-kvalet. EM 2020 startar den 12:e juni nästa år. Det är alltså drygt 8 månader (eller knappt 250 dagar) kvar till premiärmatchen i EM.

Sveriges matcher…

Lör 12 okt: Malta – Sverige

Tis 15 okt: Sverige – Spanien