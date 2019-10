MLS-skytteligan 2019: CV (1) vs Zlatan (2) vs Martinez (3) - utvecklingen under hela säsongen

Som säkert de flesta (alla?) vet så blev det ingen Zlatan Ibrahimovic som vinnare av MLS-skytteligan säsongen 2019. Zlatan skuggade ledaren Carlos Vela ett bra tag på slutet men det ville sig inte. Zlatan dansade i mål på en hedrande andraplats och vann interna skytteligan för andra året i rad. Lite grafik på det hela skulle inte skada. Här kommer det!

Först ett diagram på målutvecklingen för de tre bästa målskyttarna under 2019, samt en rejäl plupp som visar hur långt efter den fjärde bästa målskytten var:

Både Carlos Vela och Zlatan Ibrahimovic gjorde två hattrick var under 2019. Carlos Velas målsnitt var exakt 1 mål/omgång och han gjorde 1 mål/match i hela 18 matcher. Zlatan gjorde 1 mål/omgång i “bara” 12 matcher. Zlatan gjorde 2–3 mål/omgång i 8 matcher medan Carlos Vela gjorde det i 7 matcher.

Vi ser också att Zlatan var ledare i denna trio endast en gång. Under den andra halvan av säsongen var Zlatan efter flera omgångar trea och inte tvåa. Carlos Vela var ledaren i trion efter omgångarna 2–34. Han var verkligen en värdig vinnare!

Så här blev Topp 3…

1 Carlos V. – 34 mål & 15 ass = 49 poäng

2 Zlatan I. – 30 mål & 7 ass = 37 poäng

3 Josef M. – 27 mål & 2 ass = 29 poäng

Det går alltid att dividera kring hur assisträkningen är en perfekt måttstock kring hur delaktig en spelare är i de mål som görs. Men så här har det varit i “alla tider” i fotbollen och det är lika för alla.

Intressant är också hur stort “gap” det varit mellan Carlos Vela och Zlatan efter varje omgång i MLS:

Som mest var var Zlatan 7 gjorda mål bakom Carlos Vela och lyckades krympa detta till 2, men i sista omgången i söndags kväll (svensk tid) gjorde Carlos Vela ett hattrick och Zlatan gjorde “bara” ett mål.

***

Hur står sig då Carlos Velas 34 och Zlatans 30 mål för säsongen 2019?

Zlatans 30 mål under 2019 är det tredje bästa resultatet någonsin i ligan. Antalet omgångar har dock varierat med åren, men det har ändå spelats 24 säsonger och det är endast förra årets skyttekung – Josef Martinez, 31 mål – som Zlatan inte lyckades överträffa. Dessutom kan man lägga på minnet att Zlatan Ibrahimovic var 37 år under omgångarna 1–33 och 38 år under omgång 34 (den sista). Det hör inte till vanligheten att anfallare som närmar sig 40 år presterar så som Zlatan gjort.

***

Till sist: GWG (Game Winning Goals), eller matchavgörande mål.

MLS har statistikföring kring just detta och här kommer topplistan – för ALLA spelare i MLS 2019:

1 Zlatan Ibrahimovic, 9 st GWG (9 av 30 mål var GWG)

2 Josef Martinez, 7 st GWG

3 Carlos Vela, 6 st GWG

På 5 st GWG (3 spelare som delar plats 4): Wayne Rooney, Brian Fernandez & Mauro Manotas

På 4 st GWG (axplock av spelare): Sam Johnson (tidigare Djurgården-spelaren) & Diego Rossi (fyran i skytteligan)

(Förra säsongen, 2018, vann Josef Martinez GWG-skytteligan med 10 mål och Zlatan blev ensam tvåa med 7 sådana mål.)

***

Zlatan har på sina 2 säsonger i MLS gjort 52 mål (och 17 assist) på 56 matcher (53 starter & 3 inhopp). Så här ser statistiken ut för Zlatans del gällande 2018 och 2019…

2018: 27 spelade matcher. 22 gjorda mål utspridda på 14 matcher. I 7 av dessa “målmatcher” (50%) gjorde Zlatan GWG.

2019: 29 spelade matcher. 30 gjorda mål utspridda på 20 matcher. I 9 av dessa “målmatcher” (45%) gjorde Zlatan GWG. Som jämförelse: Martinez, 30% och Carlos Vela, 28%.

Totalt: 56 spelade matcher. 52 gjorda mål utspridda på 34 matcher. I 16 av dessa “målmatcher” (47%) gjorde Zlatan GWG.

***

Nu närmast väntar MLS-slutspelet som drar igång efter uppehållet för landskamperna (bland annat Malta–Sverige på lördag och Sverige–Spanien på tisdag). Söndagen den 20:e oktober är det Minnesota – Galaxy. Svensk tid är “småtimmarna” mot måndagen den 21:a oktober. Håll koll på tjänsten tvmatchen för vem som sänder MLS-slutspelsmatcherna.