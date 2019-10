Diagram: alla allsvenska skyttekungar sedan år 2000 & årets ledarduo Tankovic + Buya Turay

Det blir inte bara en extremt spännande spännande avslutande omgång av Allsvenskan 2019 på lördag eftermiddag då så många som 3 lag har chansen att vinna SM-guld – det finns även stor spänning gällande den allsvenska skytteligan där huvudrollerna innehas av Djurgårdens inlånade anfallare Buya Turay och Hammarbys Tankovic. 14 mål vardera har spelarna lyckats uppnå på 29 omgångar. Hur bra eller “bra” detta facit är – det visar sig i diagrammet för alla skyttekungar under 2000-talet.

Först ut – diagrammet över antalet faktiska mål över respektive säsong för varje skyttekung:

14 mål innebär alltså att det inte kommer sättas nytt bottenrekord. Däremot kan det bli ett tangerat bottenrekord från 2017 vilket var ett sämre år än åren med 14 mål för skyttekungarna innan 2008 då man spelade 4 omgångar färre med anledning av att då hade serien 14 lag till skillnad från 16 som det är nu.

Apropå 14 jämfört med 16 lag i Allsvenskan – det innebär att ett ytterligare diagram behövs: mål per omgång. Så här ser ett sådant diagram ut:

Här syns det tydligt att målsnittet är blygsamt. Alla vinnarmålsnittens snitt åren 2000–2018 ligger på 0,634. Det kan bli “ett nytt 0,467” för årets delade skyttekungar. Det är 26 procent sämre än vinnarsnittens snitt.

***

Genom åren har vi sett ett och annat hattrick och det kan mycket väl bli ett sådant i sista omgången från någon spelare i toppen av allsvenska skytteligan. Därmed får ledarduon se upp! Spelare som har gjort 12 eller färre mål har chansen att bli skyttekung med hattrick eller bättre och hoppas på att Tankovic och Buya Turay går mållösa.

Intressant också är att ingen av spelarna i allsvenska skytteligatoppen är avstängd i slutomgången. Inte heller någon spelare i lagen som har med guldstriden att göra av avstängd. Listan över avstängda spelare i slutomgången finns här.

Så här ser toppen av den allsvenska skytteligan ut efter 29 omgångar och antingen motståndarklubb i sista omgången inom parentes:

SPELARE KVAR I ALLSVENSKAN

1 Buya Turay, (utlånad till) Djurgården, 14 (vs Norrköping)

1 Muamer Tankovic, Hammarby, 14 (vs Häcken)

// 2 mål bakom ledarduon..

3 Nikola Djurdjic, Hammarby, 12 (vs Häcken)

3 Robin Söder, IFK Göteborg, 12 (vs Östersund)

/// 3 mål bakom ledarduon…

5 Tarik Elyounoussi, AIK, 11 (vs Sundsvall)

5 Paulinho, Häcken, 11 (vs Hammarby)

5 Markus Rosenberg, Malmö FF, 11 (vs Örebro)

//// 4 mål bakom ledarduon….

10 Henok Goitom, AIK, 10 (vs Sundsvall)

10 Christoffer Nyman, IFK Norrköping, 10 (vs Djurgården)

///// 5 mål bakom ledarduon…..

12 Anders Christiansen, Malmö FF, 9 (vs Örebro)

12 Alexander Kacaniklic, Hammarby, 9 (vs Häcken)

SPELARE SOM LÄMNAT ALLSVENSKAN

5 Jordan Larsson, IFK Norrköping, 11 (lämnade i somras)

5 Carlos Strandberg, (utlånad till) Örebro, 11 (lämnade i sensomras)