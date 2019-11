Inför EM-kvalet Rumänien–Sverige ikväll 20:45 (TV4) – inbördes statistik

Det är nära nu. Det handlar om EM 2020. Men som alltid eller oftast är det “lättare sagt än gjort”. Sverige möter Rumänien på bortaplan ikväll och spelorten är Bukarest. 20:45 är avsparkstiden. Hur stora förväntningar eller förhoppningar kan man ha på svensk seger eller ett kryss? En titt på tidigare inbördes möten är av stort intresse.

Först ut en titt på samtliga möten genom åren och kvällens möte blir alltså det 12:e någonsin:

Känns det inte som “evigheter sedan” när lagen möttes senast i mars? Men där och då vann Sverige med 2–1. Men nu är det Sverige mot Rumänien – i Rumänien, och Rumänien går om Sverige i kvaltabellen vid seger. Räkna med att Rumänien kommer att gå “all in” och inte “ställa ut skorna”.

Endast bortamatchernas resultat har sett ut så här:

Spannet är från åren 1937–2018 så frågan är hur användbar bortastatistiken är, men de två senaste mötena är i modern tid och Rumänien har 3–0 totalt på Sverige och vid en titt på denna statistik ser det verkligen ut som att Sverige måste göra en så bra insats som bara möjligt om det ska bli svensk seger.

Inbördes tabellraderna:

Totalt sett har Sverige ett svagt övertag på Rumänien.

Sändande TV-kanaler för Rumänien–Sverige är TV4 & C More Fotboll. Ni som även har TV4 HD – zappa in till den kanalen istället för TV4 för att få bättre bildkvalitet.

Den planerande avsparkstiden är 20:45 (svensk tid).