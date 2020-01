Guldskon 2019–20 grafiskt: både Messi & Ronaldo är 6 mål bakom ledarduon

Det rasslade till en hel del för Cristiano Ronaldo under 13-dagshelgen via ett nytt hattrick. Symboliskt nog klättrade han till just 13 gjorda ligamål denna säsong vilket är lika många som den andra superstjärnan Leo Messi. Den stora frågan nu med ungefär halva ligasäsongen kvar är om dessa två stjärnanfallare har chans att vinna Guldskon – det är 6 mål upp till ledarduon…

Bayern Münchens Lewandowski och Lazios Immobile står bägge parkerade på 19 mål efter 17 omgångar. Dessutom är Leipzigs Timo Werner endast 1 mål bakom ledarduon. Den här säsongen behöver verkligen Ronaldo och/eller Messi göra en kanonvår för att ha chans att vinna Guldskon.

Så här ser målutvecklingen ut för de kanske mest intressanta spelarna omgång-för-omgång (placeringar inom parentes):

Eftersom varje mål ger 2 poäng för samtliga spelare i diagrammet ovan blir poängdiagrammet snudd på identiskt:

Observera att spelarna i tyska ligan kommer bara att spela 34 omgångar denna säsong. Spelare i La Liga, Serie A, Premier League och franska ligan kommer spela 38 omgångar denna säsong. Tävlingen tar ingen hänsyn till antalet ligaomgångar, vilket kan tyckas vara orättvist. Men “it is what it is” som det brukar kallas.

***

Guldskon är, för den som är lite “ny i gemet”, en individuell tävling där säsongens bästa målskytt i ligaspelet kommer att utses. Endast högsta divisionen gäller och för de europeiska ligorna. Varje mål ger antingen 1, 1,5 eller 2 poäng beroende på vilken liga det handlar om. I de fem högst rankade ligorna ger varje mål 2 poäng och i ligorna rankade 6–21 ger varje mål 1,5 poäng medan resterande ligor får nöja sig med 1 poäng per mål.

***

Klubbtillhörigheter 2019–2020…

Leo Messi: FC Barcelona, La Liga

Ronaldo (CR7): Juventus, Serie A

Immobile: Lazio, Serie A

Lewandowski: Bayern München, Bundesliga

Timo Werner: RB Leipzig, Bundesliga