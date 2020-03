Ny Zlatan vs Isak - vid samma ålder - inför Barca–Sociedad ikväll 18:30

Senast Alexander Isak och hans Real Sociedad mötte FC Barcelona i La Liga – den 14:e december – lyckades den unge ex-AIK:aren få in bollen bakom Barcas burväktare. Nu ikväll den 7:e mars med avsparkstid 18:30 är det dags för “returmötet” på Camp Nou.

Kommer vi få se Isak att göra mål igen mot Barca ikväll? Kan Isak till och med sänka Barca? Återstår att se – och inför mötet är det också intressant att ta en titt på svenskens målutveckling denna säsong samt hur detta står sig mot Zlatan Ibrahimovic när han var i samma ålder. Så här ser det ut grafiskt:

Vi ser här att Isak redan nu vid 25 spelade omgångar står på fler gjorda mål än vad Zlatan lyckades uppnå under hela denna Ajax-säsong som det jämförs med. Noteras bör att i den holländska ligan spelar lagen 34 omgångar medan 38 omgångar gäller i den spanska ligan. Detta beroende på antalet lag i ligorna: 18 jämfört med 20. 17 motståndare hemma & borta innebär 34 omgångar och 19 motståndare hemma och borta innebär 38 omgångar.

Isak har alltså gjort 7 mål på 25 omgångar vilket är ett snitt på 0,28 mål per omgång. Grovt räknat är det 1 mål var fjärde match. Ett målsnitt på 0,28 över 38 omgångar ger 10,64 mål. Så i runda slängar indikerar målsnittet att Isak bör kunna nå 10–11 gjorda mål denna säsong i La Liga. Det innebär 3–4 mål utspritt över de avslutande omgångarna denna vår.

Matchen FC Barcelona – Real Sociedad är planerad att sparkas igång 18:30 och matchen kan ses via C More:s streamingtjänst. Försnacket börjar vid 18:00. Här är detaljerna kring C More:s sändning.