Inför Djurgårdens kval och Bayern Münchens semi i CL ikväll: lagens CL-facit genom alla tider

Detta får bli två-i-ett inför kvällens matcher. Regerande allsvenska mästaren Djurgården möter det ungerska mästarlaget Ferencvaros borta i första kvalomgången till kommande säsongen av Champions League – medan den tyska tungviktaren Bayern München möter Lyon på neutral mark i Portugal. Läge därför för att kasta ett öga på lagens CL-facit sedan turneringen lanserades eller rättare sagt “brandades om” till Champions League.

Först ut de två lagen som möts ikväll med avsparkstid 21:00:

Patrik Anderssons före detta Bayern München ovan och Kim Källströms före detta Lyon nedan:

(Q-final är kvartsfinal)

Det är minst sagt klasskillnad. Snacka om “storebror och lillebror”. Bayern München har nått final hela fem gånger (2 guld & 3 silver) medan Lyon har en enda semifinalplats inför denna säsong. Lyon tangerar sin bästa CL-säsong med andra ord.

Bayern München skickade nyligen ut Messis Barcelona med hela 8–2 (i kvartsfinalen den 14:e augusti). Lyon skickade ut Man City med 3–1 i kvarten. De flesta håller förmodligen Bayern München som favorit i kvällens semifinal.

Det bör påminnas om att Lyon slog ut Cristiano Ronaldos Juventus i åttondelsfinalen: 1–0 hemma och 1–2 borta och vann därmed dubbelmötet tack vare bortamålsregeln. Bayern München skickade ut Chelsea med 7–1 totalt (3–0 borta och 4–1 hemma).

CL-finalen spelas på söndag kväll med avsparkstid 21:00.

***

Nu över till svenskintresset. Även detta en före detta Kim Källström-klubb: Djurgården. Så här har det gått för Djurgården i Champions League:

Inget vidare. 2003 slogs laget ut i kvalspelet av Partizan Belgrad. 2004 av Juventus och 2006 av Ruzomberok. Nu återstår det att se om Djurgården kan nå gruppspelet där ungerska mästaren Ferencvaros är det första hindret – i den första kvalomgången. Därefter återstår ytterligare tre kvalomgångar där den sista och fjärde ofta kallas för “play-off”.

Gruppspelet består av 32 lag. Via kvalspelet, där Djurgården placerats, är det endast 6 stycken lag som kommer att nå gruppspelet. Av dessa 6 stycken lag är fyra som kommer via mästerskapsrutten och två lag som kommer via ligarutten (ej mästarlag).

De absolut bästa mästarlagen är direktkvalificerade till Champions League och därför kommer ett svenskt mästarlag aldrig att kunna möta ett sådant i CL-kvalet. Däremot mästarlag från någon sämre rankade ligor än de absolut bästa.

Djurgårdens kvalmatch startar 19:00 idag.

***

Tjänsten/sajten tvmatchen har koll på vilka kanaler (eller streamtjänster) som sänder de olika matcherna.