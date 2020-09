Efter omgång 21 av Allsvenskan 2020 – guldchanstabellen

Igår måndag kväll spelades den 21:a omgången av Allsvenskan 2020 färdigt. Två hängmatcher från någon omgång sedan återstår dock. Men det går ändå att ge en god fingervisning för ledarlaget Malmö FF:s guldchans.

Så här ser det ut efter att den 21:a omgången är färdigspelad:

Vi ser i tabellen ovan att Malmö FF fortfarande är det enda laget som uppfyller guldkriterierna just nu. Men det är med minsta möjliga marginal. Den sämsta poängskörden någonsin efter 21 omgångar för ett guldlag åren 2008–2019 är 41 och det noterades av AIK 2009. Den säsongen blev det ett SM-guld med 61 inspelade poäng för Solnalaget efter 20 poäng på 9 sista matcherna: 6 segrar, 2 kryss och 1 förlust vilket innebär ett poängsnitt på 2,22 per match. Kanske är det något liknande vi får se från Malmö FF i år?

***

Så hur troligt är det egentligen att Malmö FF vinner guld i år? Följande tabell ger en god fingervisning, men det är ingen 100-procentig garanti:

Häckens resultat i nästa match avgör hur stor Malmö FF:s serieledning efter 21 matcher blir. Men oavsett hur det blir på den punkten talar tabellen ovan sitt tydliga språk: alla ensamma serieledare efter 21 omgångar/matcher sedan 2008 (det vill säga 16-lagsallsvenskans kompletta historik) har vunnit SM-guld.

Det ser just nu väldigt ljust ut för Malmö FF på guldchansfronten men kom ihåg året 2009 då det var en kamp mellan AIK och IFK Göteborg in i det sista. Kanske kommer vi att få se Häcken (och/eller Elfsborg?) flåsa Malmö FF tätt i nacken in i det sista. Något säkrat SM-guld efter omgång 27–28 bör vi inte få se. Kanske inte ens efter omgång 29. Om det blir starka 2009-vibbar för årets guldstrid återstår att se.